COVID-19: Урсула фон дер Ляєн нагадала про цінності ЄС

Світові новини:Голова Єврокомісії звернулася до національних урядів країн, які входять до організації.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала національні уряди країн-членів під час надзвичайних заходів із боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19 дотримуватися прав і свобод власних громадян, а також цінностей, на яких заснований весь Європейський Союз.

Повний текст заяви Урсули фон дер Ляєн оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

"Європейський Союз заснований на цінностях свободи, демократії, верховенства права та поваги до прав людини. Такі цінності є спільними для нас. Ми маємо їх підтримувати і захищати, навіть у ці складні часи", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона нагадала, що протягом минулих тижнів декілька національних урядів країн ЄС застосували надзвичайні заходи для стримування коронавірусу та для захисту здоров’я своїх громадян.

"Дуже важливо, щоб ці надзвичайні заходи не здійснювалися за рахунок наших фундаментальних принципів та цінностей, які відображені в Угодах (ЄС). Демократія не може працювати без вільних та незалежних ЗМІ. Повага до свободи висловлювань та правова визначеність є вирішальними у ці непевні часи. Зараз навіть важливішою ніж будь-коли є здатність журналістів працювати вільно та точно, боротися з дезінформацією та надавати нашим громадянам доступ до критичної інформації", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що будь-які надзвичайні заходи мають бути виключно пропорційними. Обов’язок національних урядів гарантувати, щоб ці заходи перебували у центрі уваги суспільства.

"Європейська Комісія буде проводити уважний моніторинг, в дусі співпраці, щодо застосування надзвичайних заходів в країнах-членах. Ми маємо працювати разом для того, щоб подолати цю кризу. На цьому шляху ми будемо дотримуватися наших Європейських цінностей та прав людини. Це те, ким ми є, і те, за що ми стоїмо", - заявила президент Єврокомісії.