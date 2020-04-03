Іспанія випередила Італію за кількістю заражених коронавірусом

Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 932 особи, загалом загинули понад 10,9 тисяч осіб.
Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 117 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили 7 472 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 10 935 людей (в тому числі за добу — 932), а 30 513 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 6 416 осіб.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (34,1 тисячі осіб) і Каталонія (23,4 тисячі). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (62 випадки) і Мелілья.