ЄС закликав покарати режим Асада за хімічні атаки

Світові новини:Для хімічної атаки використовувалися літаки російського виробництва Су-22 і гелікоптери, надані режиму Асада Росією.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з новою інформацією про злочини режиму Асада, оприлюдненою в доповіді Міжнародної групи з розслідування та ідентифікації. Текст заяви Борреля оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Ми повністю підтримуємо результати розслідування, що містяться у доповіді, та з глибоким занепокоєнням сприймаємо її висновки. Євросоюз суворо засуджує використання хімічної зброї ВПС Сирії, про що йдеться у доповіді. Ті, чия відповідальність за використання хімічної зброї була ідентифікована, мають бути притягнуті до відповідальності за ці ганебні дії», - наголосив Боррель.

За його словами, така відповідальність є важливою, щоб не допустити повернення до застосування хімічної зброї, що за будь-яких обставин є порушенням міжнародного законодавства та належить до найтяжчих міжнародних правопорушень – військових злочинів та злочинів проти людства.

Високий представник ЄС окремо наголосив, що безкарність за такі злочини є неприпустимою, і заявив, що очікує суворої реакції на нові дані з боку країн-учасниць Конвенції за заборону хімічної зброї.

«Євросоюз вже застосовує обмежувальні заходи проти високопоставлених сирійських офіційних осіб та науковців за їхню роль у розробці та використанні хімічної зброї, і готовий зважитися на подальші відповідні заходи», - заявив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС залишається твердим у підтримці Конвенції за заборону хімічної зброї, яка є ключовим інструментом міжнародного контролю над озброєнням. Євросоюз на найвищому рівні готовий підтримувати зусилля Організації за заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) у виконанні рішення країн-членів від червня 2018 року щодо ідентифікації винних у використанні такої зброї в Сирії.

Як повідомлялося, слідча група ОЗХЗ оприлюднила 8 квітня доповідь. У документі, зокрема, зазначається: "Є обґрунтовані підстави вважати, що застосування зарину як хімічної зброї в районі міста Латаміна у 2017 році, а також хлорину було здійснено особами зі складу військово-повітряних сил Сирії".

Раніше ОЗХЗ підтвердила лише факти хімічних атак, однак, не могла визначити виконавців. Після створення спеціальної слідчої групи, організація встановила причетних до незаконної військової операції.

Пежим Башара Асада, а також Росія, яка його підтримує, неодноразово заперечували застосування хімічної зброї та звинувачували (у тому числі в ООН) сирійську опозицію в інсценування нападів.