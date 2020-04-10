Скачать
П'ятниця, 10.04.2020
Окупанти 21 раз порушували тишу, один військовий загинув
Окупанти 21 раз порушували тишу, один військовий загинув
Половина авіакомпаній може зникнути через вплив пандемії COVID-19
Половина авіакомпаній може зникнути через вплив пандемії COVID-19
Жуніор Мораєс має бажання піти піти з ФК Шахтар
Жуніор Мораєс має бажання піти піти з ФК Шахтар
Правила карантину передані через витвори мистецтва
Правила карантину передані через витвори мистецтва

ЄС закликав покарати режим Асада за хімічні атаки

ЄС закликав покарати режим Асада за хімічні атаки
07:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Для хімічної атаки використовувалися літаки російського виробництва Су-22 і гелікоптери, надані режиму Асада Росією.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з новою інформацією про злочини режиму Асада, оприлюдненою в доповіді Міжнародної групи з розслідування та ідентифікації. Текст заяви Борреля оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Ми повністю підтримуємо результати розслідування, що містяться у доповіді, та з глибоким занепокоєнням сприймаємо її висновки. Євросоюз суворо засуджує використання хімічної зброї ВПС Сирії, про що йдеться у доповіді. Ті, чия відповідальність за використання хімічної зброї була ідентифікована, мають бути притягнуті до відповідальності за ці ганебні дії», - наголосив Боррель.

За його словами, така відповідальність є важливою, щоб не допустити повернення до застосування хімічної зброї, що за будь-яких обставин є порушенням міжнародного законодавства та належить до найтяжчих міжнародних правопорушень – військових злочинів та злочинів проти людства.

Автомобілі Макрона обладнали антивірусними бар'єрами

Високий представник ЄС окремо наголосив, що безкарність за такі злочини є неприпустимою, і заявив, що очікує суворої реакції на нові дані з боку країн-учасниць Конвенції за заборону хімічної зброї.

«Євросоюз вже застосовує обмежувальні заходи проти високопоставлених сирійських офіційних осіб та науковців за їхню роль у розробці та використанні хімічної зброї, і готовий зважитися на подальші відповідні заходи», - заявив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС залишається твердим у підтримці Конвенції за заборону хімічної зброї, яка є ключовим інструментом міжнародного контролю над озброєнням. Євросоюз на найвищому рівні готовий підтримувати зусилля Організації за заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) у виконанні рішення країн-членів від червня 2018 року щодо ідентифікації винних у використанні такої зброї в Сирії.

Іспанія досягла піку заражень на Covid-19

Як повідомлялося, слідча група ОЗХЗ оприлюднила 8 квітня доповідь. У документі, зокрема, зазначається: "Є обґрунтовані підстави вважати, що застосування зарину як хімічної зброї в районі міста Латаміна у 2017 році, а також хлорину було здійснено особами зі складу військово-повітряних сил Сирії".

Раніше ОЗХЗ підтвердила лише факти хімічних атак, однак, не могла визначити виконавців. Після створення спеціальної слідчої групи, організація встановила причетних до незаконної військової операції.

Пежим Башара Асада, а також Росія, яка його підтримує, неодноразово заперечували застосування хімічної зброї та звинувачували (у тому числі в ООН) сирійську опозицію в інсценування нападів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Сирия, Асад, ЄС, Режим Асада, Євросоюз, Хімічні атаки, Боррель.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Володимиру Зеленському зробили тест на коронавірус
02 Оголошено музичний конкурс серед баскетбольних фанів
03 Яка користь від молока перед сном
04 Уряд змінив правила обсервації
05 Студія Universal перезапустить трилер 1955 року "Ніч мисливця"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЄС закликав покарати режим Асада за хімічні атаки
ЄС закликав покарати режим Асада за хімічні атаки
Автомобілі Макрона обладнали антивірусними бар'єрами
Автомобілі Макрона обладнали антивірусними бар'єрами
Рятувальники продовжують боротись із пожежами в Чорнобильській зоні (Відео)
Рятувальники продовжують боротись із пожежами в Чорнобильській зоні (Відео)
Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети
Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся