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Франція наближається до піку пандемії коронавірусу

Франція наближається до піку пандемії коронавірусу
12:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

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Франція наближається до піку пандемії на захворювання COVID-19 – 578 померлих за добу. Таку ситуацію засвідчили дані Національного агентства публічного здоров'я.

За попередню добу, станом на вечір 10 квітня, у Франції зафіксовано 90 676 випадків інфікування COVID-19 (4 342 за добу); 13 197 людей померли (578 летальних випадків упродовж доби); 7 004 пацієнти перебувають у реанімації (зменшилося на 69 осіб за добу); 24 932 людей одужали.

«Пік, як видається, настає – дуже високий, адже пандемія є дуже динамічною», - оцінив ситуацію генеральний директор з питань здоров'я Міністерства солідарності і здоров'я країни Жером Саломон.

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Ці дані також засвідчили звільнення у реанімаціях 69 місць, що є позитивною динамікою на тлі продовження збільшення кількості інфікованих та високих показників летальності від COVID-19.

Як повідомлялось, із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня. Очікується, що наступного понеділка президент Франції Еммануель Макрон оголосить про продовження режиму карантину та уведення нових заходів протидії пандемії коронавірусу.

Згідно з урядовим декретом, заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

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Уряд країни висунув громадянам вимогу не залишати домівок та не подорожувати, у тому числі за кордон, під час Великодніх свят і канікул. До контролю епідеміологічної ситуації впродовж цього тижня Міністерство внутрішніх справ залучило 160 тис. поліцейських і жандармів.

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Франция, Хвороба, Коронавірус, Пандемія коронавірусу.
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