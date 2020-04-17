Принцеса Швеції пішла працювати у лікарню

Світові новини:35-річна Софія закінчила прискорені триденні курси в медичному коледжі.

35-річна шведська принцеса Софія закінчила прискорені триденні курси в медичному коледжі і пішла працювати в стокгольмський госпіталь Софіахеммет, щоб допомагати в боротьбі з пандемією SARS-CoV-2.

Софія - дружина принца Карла Філіпа, єдиного сина правлячого короля Карла XVI Густава, що займає четверте місце в черзі успадкування шведського престолу. До шлюбу вона отримала популярність в якості моделі та учасниці реаліті-шоу, пише видання Hello.

Придворна прес-служба поширила фотографії принцеси, зроблені в лікарні.

На них Софія одягнена в хірургічний костюм і позує в оточенні співробітників Софіахеммет. Відзначається, що додаткові працівники знадобилися, щоб знизити навантаження на лікарів і медсестер, яка виросла з-за епідемії.