У Бельгії зросла кількість інфікованих до більш ніж 36 тисяч осіб

Світові новини:Станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2 182 823 випадки коронавірусу, з них 145 551 летальний, 547 589 пацієнтів одужали.

У Бельгії протягом доби зареєстровано 1 329 нових підтверджених випадків інфікування на COVID-19, що довело загальну кількість хворих на коронавірус з початку пандемії до 36138 осіб. Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство з охорони здоров’я Бельгії оприлюднило у п’ятницю видання «The Brussels Times».

«За минулі 24 години 1 329 людей отримали позитивні тести на коронавірус COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих до 36 138. Це число включає всіх людей, які були інфіковані, включаючи тих, хто долає активну фазу хвороби, хто одужав, і тих, хто помер внаслідок захворювання на вірус», - йдеться у публікації.

У Бельгії відучора були госпіталізовані 320 нових пацієнтів з діагнозом коронавірус, водночас, 399 були виписані з лікарень після одужання від цієї хвороби.

Загальна кількість хворих на коронавірус, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, становить 5 161 пацієнт, з них 1140 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.