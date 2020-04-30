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Організації світового масштабу вмовляють Лукашенка ввести карантин в Білорусі

Організації світового масштабу вмовляють Лукашенка ввести карантин в Білорусі
19:39 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Мінськ відмовляється визнавати пандемію коронавірусу й запроваджувати карантин, а представник ООН закликає білорусів поберегти своє життя й не виходити з дому.

Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох, що Білорусь "перейшла на новий рівень" пандемії коронавірусу.

"Ситуація викликає занепокоєння і вимагає негайної реалізації комплексної стратегії", - цитує звіт ВООЗ Rzeczpospolita, нагадуючи, що Мінськ досі не запровадив карантин. А кілька днів тому президент Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі "ніхто не помер від коронавірусу".

У свою чергу, ВООН радить країні якомога швидше скасувати всі масові заходи, заняття в школах й університетах, а також тимчасово зупинити роботу всіх "другорядних організацій і підприємств". До виконання рекомендацій ВООЗ також закликає координатор ООН в Мінську Джоана Казана-Вішньовецька. В часи, коли білоруський президент грає в хокей або, як минулої суботи, садить дерева з молодими дівчатами, представник міжнародної організації закликає білорусів лишатися вдома.

"Ніщо не має вищу ціну, ніж життя", - сказала Казана-Вішньовецька.

Rzeczpospolita пише, що в списку країн, які найбільше постраждали від епідемії, Білорусь випереджає Польщу. В країні з в чотири рази меншим населенням вже 13 тисяч хворих. Лише в середу міністерство охорони здоров'я країни зафіксувало тисячу нових випадків. Тим часом, міністерство оборони Білорусі повідомило, що не планує скасування параду на 9 травня. Тому що серед солдатів, які будуть брати в ньому участь "заражених немає". Офіційно Мінськ повідомляє лише про 84 загиблих. Але в незалежних ЗМІ поширюються історії про велику кількість пацієнтів, які помирають "від пневмонії". Білоруська редакція "Радіо Свобода" веде "список пам'яті", присвячений лікарям і медсестрам, які загинули в боротьбі з пандемією.

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"Все залежить від того, що президентові кажуть представники уряду, а саме міністр здоров'я і лікарі. Якщо вони його вводять в оману, тоді це все на їхній совісті", - сказав Rzeczpospolita відставний генерал МВС Білорусі Микола Чергінець, який має зв'язки з Лукашенком.

У свою чергу, відома білоруська журналістка Любов Луньова запевняє, що все якраз навпаки. І що міністерство охорони здоров'я Білорусі, так само як і інші урядовці, "оглядаються на президента".

"Тут нічого не відбувається без схвалення Лукашенка. Місцевим урядовцям заборонено говорити зі ЗМІ. Ми не знаємо, яка справжня ситуація навіть в Мінську. Ніхто не вірить офіційній статистиці", - сказала вона.

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Лукашенко, ООН, Карантин, Rzeczpospolita, ВООЗ, Білорусь.
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