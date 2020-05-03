Лукашенко буде проводити парад на 9 травня не зважаючи на заборони

Світові новини:Президент Білорусі Олександр Лукашенко виключив можливість скасування військового параду до Дня перемоги.

Про це Лукашенко заявив на нараді у неділю, повідомляє БЕЛТА.

"Повинен сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам'ятати, що ті люди вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували іноді і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би пафосно це не звучало. І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, - скажуть, що злякалися ", - підкреслив президент Білорусі.

При цьому Лукашенко попередив організаторів, що в разі прийняття цієї пропозиції "нікого тягти на цей захід не треба".

"Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я - ми це зрозуміємо. Досить сьогодні охочих - тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов ", - заявив він.

За словами Лукашенка, в Білорусі вдається стримувати захворюваність в цілому.

Станом на 3 травня в Білорусі зафіксовано 16 705 випадків зараження COVID-19. Зафіксовано 99 летальних випадків. Одужали 3196 пацієнтів.

У світі станом на ранок 3 травня зафіксовано 3 497 006 випадків коронавірусу, 244 874 пацієнти померли, 1 126 277 - одужали.