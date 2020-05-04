Скачать
Понеділок, 04.05.2020
Окупанти 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Окупанти 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч
Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч
Клуб українця очолив на першому сходинці найдорожчих футбольних команд світу
Клуб українця очолив на першому сходинці найдорожчих футбольних команд світу
Працівників птахофабрики під Харковом змушують працювати по 12 годин
Працівників птахофабрики під Харковом змушують працювати по 12 годин

Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч

Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч
07:44 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Світові новини:Остання статистика показує зниження як кількості жертв епідемії, так і кількості щоденних госпіталізацій.

У Франції серед заражених коронавірусом за останню добу померли 135 осіб, що становить з початку епідемії 24895 смертей, повідомила в неділю Генеральна дирекція Міністерства охорони здоров'я країни.

Нині до лікарень країни госпіталізовано 25815 пацієнтів, інфікованих COVID-19, це на 12 менше, ніж день тому.

У реанімаційних відділеннях перебувають 3819 тяжкохворих, що на 8 менше, ніж напередодні.

За минулу добу підтверджено зараження коронавірусом у 308 осіб, загальна кількість виявлених інфікованих COVID-19 зараз досягла 131287 випадків.

Одночасно з початком виходу з режиму ізоляції, оголошеним у Франції на 11 травня, цю дату остаточно буде підтверджено найближчого четверга, 7 травня, повідомили в неділю французькі ЗМІ. Влада перед очікуваним пом'якшенням обмежень має намір ще раз оцінити розвиток епідеміологічної ситуації.

У Польщі відзначають День конституції - 229-ту річницю

"Дату скасування ізоляції ще може бути поставлено під сумнів", - попередив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран в інтерв'ю газеті Le Parisien.

На думку телеканалу BFMTV, така позиція міністра означає, що епідеміологічна ситуація в країні продовжує викликати стурбованість, незважаючи на півтора місяця надзвичайних заходів з боротьби проти пандемії коронавірусу, яка коштувала життя вже майже 25 тис. людей.

Зі свого боку, глава МВС Франції Крістоф Кастанер, відповідаючи на питання каналів RTL і LCI, а також газети Le Figaro, запевнив, що уряд робитиме все можливе, щоб процес пом'якшення обмежень розпочався 11 травня.

Лукашенко буде проводити парад на 9 травня не зважаючи на заборони

"Будь-який відступ від дотримання правил ізоляції на тижні, який настає (перед 11 травня - ІФ), послужить поширенню вірусу, і це буде загрожувати 11 травня. Але (...) це наша мета (вихід з ізоляції - ІФ), і ми її досягнемо, я переконаний", - заявив французький міністр внутрішніх справ. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Франция, Смерть, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
02 В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
03 Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
04 Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
05 Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Нацполіції спростовують наявність додаткових сил Нацгвардії в Черкасах
У Нацполіції спростовують наявність додаткових сил Нацгвардії в Черкасах
Трамп заявив, що дізнався про загрозу коронавірусу лише наприкінці січня
Трамп заявив, що дізнався про загрозу коронавірусу лише наприкінці січня
У Чорнобильскій зоні ще гасять осередки пожеж
У Чорнобильскій зоні ще гасять осередки пожеж
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким на цьому тижні пощастить з грошима
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким на цьому тижні пощастить з грошима
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся