Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч

Світові новини:Остання статистика показує зниження як кількості жертв епідемії, так і кількості щоденних госпіталізацій.

У Франції серед заражених коронавірусом за останню добу померли 135 осіб, що становить з початку епідемії 24895 смертей, повідомила в неділю Генеральна дирекція Міністерства охорони здоров'я країни.

Нині до лікарень країни госпіталізовано 25815 пацієнтів, інфікованих COVID-19, це на 12 менше, ніж день тому.

У реанімаційних відділеннях перебувають 3819 тяжкохворих, що на 8 менше, ніж напередодні.

За минулу добу підтверджено зараження коронавірусом у 308 осіб, загальна кількість виявлених інфікованих COVID-19 зараз досягла 131287 випадків.

Одночасно з початком виходу з режиму ізоляції, оголошеним у Франції на 11 травня, цю дату остаточно буде підтверджено найближчого четверга, 7 травня, повідомили в неділю французькі ЗМІ. Влада перед очікуваним пом'якшенням обмежень має намір ще раз оцінити розвиток епідеміологічної ситуації.

"Дату скасування ізоляції ще може бути поставлено під сумнів", - попередив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран в інтерв'ю газеті Le Parisien.

На думку телеканалу BFMTV, така позиція міністра означає, що епідеміологічна ситуація в країні продовжує викликати стурбованість, незважаючи на півтора місяця надзвичайних заходів з боротьби проти пандемії коронавірусу, яка коштувала життя вже майже 25 тис. людей.

Зі свого боку, глава МВС Франції Крістоф Кастанер, відповідаючи на питання каналів RTL і LCI, а також газети Le Figaro, запевнив, що уряд робитиме все можливе, щоб процес пом'якшення обмежень розпочався 11 травня.

"Будь-який відступ від дотримання правил ізоляції на тижні, який настає (перед 11 травня - ІФ), послужить поширенню вірусу, і це буде загрожувати 11 травня. Але (...) це наша мета (вихід з ізоляції - ІФ), і ми її досягнемо, я переконаний", - заявив французький міністр внутрішніх справ.