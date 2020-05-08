Комп'ютер Меркель зламали російські хакери і викрали листування

Світові новини:За інформацією видання, хакер під псевдонімом Scaramouche проник на комп'ютер Меркель п'ять років тому - 8 травня 2015 року.

Російські хакери, пов'язані з розвідкою, в 2015 році зламали комп'ютер канцлера Німеччини Ангели Меркель і викрали її листування.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За інформацією видання, хакер під псевдонімом Scaramouche проник на комп'ютер Меркель, що знаходиться в її офісі в Бундестазі, п'ять років тому - 8 травня 2015 року.

Поки невідомо, які саме відомості вдалося викрасти хакерам під час кібератаки, проте відомо, що зловмисники отримав доступ щонайменше до 16 гігабайтів інформації.

За даними слідства, за кібератакою стоїть російська військова розвідка.

Правоохоронні органи Німеччини видали міжнародний ордер на арешт 29-річного Дмитра Бадіна, якого підозрюють в кібератаках Бундестагу за замовленням Росії у 2015 році.