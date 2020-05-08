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П'ятниця, 08.05.2020
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Комп'ютер Меркель зламали російські хакери і викрали листування

Комп'ютер Меркель зламали російські хакери і викрали листування
19:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Світові новини:За інформацією видання, хакер під псевдонімом Scaramouche проник на комп'ютер Меркель п'ять років тому - 8 травня 2015 року.

Російські хакери, пов'язані з розвідкою, в 2015 році зламали комп'ютер канцлера Німеччини Ангели Меркель і викрали її листування.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За інформацією видання, хакер під псевдонімом Scaramouche проник на комп'ютер Меркель, що знаходиться в її офісі в Бундестазі, п'ять років тому - 8 травня 2015 року.

Поки невідомо, які саме відомості вдалося викрасти хакерам під час кібератаки, проте відомо, що зловмисники отримав доступ щонайменше до 16 гігабайтів інформації.

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За даними слідства, за кібератакою стоїть російська військова розвідка.

Правоохоронні органи Німеччини видали міжнародний ордер на арешт 29-річного Дмитра Бадіна, якого підозрюють в кібератаках Бундестагу за замовленням Росії у 2015 році.

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Меркель, Хакері, Європа, Канслер.
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