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У Нідерландах за добу хворих на COVID-19 зросла до 42 627

У Нідерландах за добу хворих на COVID-19 зросла до 42 627
18:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:У Нідерландах станом на середину дня 10 травня кількість хворих на COVID-19 зросла до 42 627.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 18 людей померло, виявлено 245 нових хворих (на COVID-19). Загалом (у країні - ред.) 42 627 хворих і 5 440 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

У Нідерландах з 11 травня відбудеться пом’якшення карантинних обмежень, зокрема відкриються перукарні та салони краси.

Контактні професії, зокрема, такі як, наприклад, масажисти, зобов'язані працювати за попередньою домовленістю. Вони повинні бути впевнені, що клієнт добре почувається і не має симптомів коронавірусу. Також між клієнтами обов’язково має бути дистанція у півтора метра.

Окрім того, уже з наступного понеділка кожен може знову займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі, наприклад, грати у теніс чи гольф.

З 1 червня громадський транспорт відновить свою роботу і працюватиме регулярно, за звичним розкладом, який був до карантину. Пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

Запрацюють театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але має бути максимум тридцять відвідувачів. Також вони мають дотримуватися дистанції 1,5 метра. На терасах можуть відпочивати максимум десять людей.

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З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей, за умови попереднього бронювання.

Також церквам, крематоріям буде дозволено мати в приміщенні до 100 осіб. Відповідно, весілля та похорони зможе відвідати до ста осіб.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та заклади, що надають інтимні послуги.

Людей закликають дотримуватися дистанції, часто мити руки, кашляти і чхати в лікоть. А усіх, хто погано почувається, залишатися вдома і не наражати на небезпеку інших.

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Європа, Нідерланди, Коронавірус, Covid-19.
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