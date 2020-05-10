У Британії за добу померли 269 людей від коронавірусу

Світові новини:Водночас коронавірусну хворобу було виявлено ще у понад 3,9 тис. осіб.

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії за останню добу внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 померли 269 людей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Британії.

За останніми даними, за добу внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції померли 269 людей. У Британії добові показники смертності від COVID-19 продовжують знижуватися. Вчора, 9 травня, повідомлялося про 346 летальних випадків, 8 травня - про 626.

Загалом з початку пандемії у Британії зафіксовано 31 тис. 855 летальних випадків.

Лабораторно інфікування на COVID-19 підтверджено у 219 тис. 183 осіб. За добу кількість інфікованих коронавірусом збільшилася на 3 тис. 923 особи.

Найбільше заражень і смертей від COVID-19 зафіксовано в Англії – інфіковані 135 тис. 982 і померли 28 тис. 467. У Шотландії інфіковані 13 тис. 486 і померли 1 тис. 847 людей, у Вельсі – інфіковані 11 тис. 344 і померли 1 тис. 111, у Північній Ірландії – інфіковані 4 тис 119, померли 430.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 10 травня у світі зафіксовано 4 млн 025 175 випадків зараження коронавірусом. Жертвами хвороби стали 279 329 людей.