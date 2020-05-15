Поблизу Венеції стався вибух на хімічному заводі

Світові новини:Поблизу Венеції у промисловій зоні стався вибух на хімічному заводі, є поранений.

Про це повідомляє ShaunTV з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Місцева газета Corriere del Veneto повідомила, що внаслідок вибуху, який стався в районі Порто-Маргера на материковій частині, в кількох кілометрах від історичного центру міста-лагуни, поранено працівника», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після вибуху з’явилися хмари чорного диму та полум’я, які було видно з відстані кількох кілометрів. Місцева влада зобов'язала жителів залишатися у домівках, зачинити вікна і двері.

На місце події прибули машини швидкої допомоги та пожежної служби.

Деталі інциденту з’ясовуються.