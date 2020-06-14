Проти расизму та антисемітизму: по всій Німеччині пройшли акції протесту (Фото)

По всій Німеччині сьогодні пройшли акції протесту проти расизму, соціальної нерівності та антисемітизму.

З кінця травня по всьому світу проходять акції проти расизму, приводом для яких стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцією в США.

У Берліні учасники акції утворили "стрічку солідарності" завдовжки близько 9 кілометрів від Бранденбурзьких воріт до району Нойкельн, повідомляє Deutsche Welle.

За даними поліції, в акції брали участь близько 5 тис. осіб, а незадовго до кінця заходу - близько 8 тис. Представники організаторів повідомили про більш як 20 тис. учасників.

Більшість учасників використовували захисні маски та дотримувалися необхідної соціальної дистанції. Вони тримали плакати з написами: "Black Lives Matter" ("Життя чорних важливе") і "Більше грошей освіті". Біля Бранденбурзьких воріт пройшла також акція протесту групи "Бабусі проти правих". На учасниках були захисні маски та рожеві шапки.

У Гамбурзі в акції протесту, за даними поліції, взяли участь близько 500 осіб, що утворили ланцюжок від ратуші до центрального вокзалу.

Крім того, маніфестації пройшли в Лейпцигу, Хемніці, Плауені, Фрейбурзі, Мюнстері та інших містах.

До проведення акцій по всій Німеччині закликали близько 130 організацій, а також альянс під назвою #unteilbar (в перекладі - "неподільні").

Акції солідарності поширилися по всьому світу слідом за протестами в США після резонансної загибелі Джорджа Флойда наприкінці травня в Міннеаполісі. Білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі упродовж майже 9 хвилин душив його коліном під час затримання. Загибель 46-річного афроамериканця набула широкого розголосу завдяки відеозаписам очевидців. Головному фігуранту пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а трьом іншим поліцейським - у пособництві вбивству.