COVID-19: Амстердам просить обмежити кількість туристів у місті

В Амстердамі створили петицію з закликом до міської ради обмежити кількість туристів, які приїжджають до міста.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Dutch news.
Станом на другу половину дня вівторка петиція набрала більше 20 тисяч підписів.
"Якщо кількість туристів підніметься до докоронавірусного рівня, то економіка і вулиці знову будуть під владою туристів", - сказав Мартійн Бадір, один з ініціаторів петиції.
В Амстердамі коронавірусні обмеження показали, наскільки залежна найстаріша частина міста від туризму.
Петиція закликає місто ввести 12-мільйонний ліміт на перебування туристів протягом наступних п'яти років, заборону на розвиток нових готелів і заборону або часткову заборону на оренду житла для відпочинку.
Автори петиції також хочуть різкого підвищення туристичних податків.
За власними даними міста, в 2018 році туристи провели в Амстердамі 16,6 мільйона ночей.
Якщо петиція збере 27 000 підписів, цього буде достатньо, щоб змусити міську раду організувати референдум з цього питання.
Тим часом туристи повільно повертаються у Нідерланди. Уряд наразі дозволив в’їзд з країн ЄС і європейської економічної зони. Обмеження і надалі застосовуються для мешканців Британії та Швеції, а також, країн, які не входять в ЄС.