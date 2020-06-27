Скачать
Субота, 27.06.2020
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В Штатах загинув відомий репер Huey
В Штатах загинув відомий репер Huey

Меркель про стосунки з РФ: Я буду продовжувати прагнути співробітництва

Меркель про стосунки з РФ: Я буду продовжувати прагнути співробітництва
12:10 Сьогодні Телеграф УНИАН
Канцлер Німеччини прокоментувала подальші дії країни у зовнішньполітичньому просторі.

Канцлер ФРН Ангела Меркель попередила, що світ вже не може приймати як правило прагнення США стати світовим лідером, і повинен скорегувати свої пріоритети.

Про це вона заявила в інтерв’ю шістьом європейським газетам, зокрема The Guardian.

"Ми виросли з певним знанням того, що США хочуть стати світовою державою. Якби Штати зараз хотіли вийти з цієї ролі за власною волею, нам би треба було про це дуже глибоко подумати", – сказала вона.

Меркель заявила не хоче залишитися канцлером ФРН на п'ятий термін

Водночас вона згадала й про часткове виведення американських військ з країни.

"Американські війська у Німеччині допомагають захищати не тільки Німеччину і європейську частину НАТО, а й інтереси США", – відповіла канцлер. При цьому вона погодилась, що самій Німеччині треба більше витрачати на оборону, хоч й зауважила прогрес щодо цього за останні роки.

"Ми у Німеччині знаємо, що нам треба більше витрачати на оборону. В останні роки ми досягли значного росту, і ми продовжуємо цей шлях для нарощування нашого військового потенціалу", – пояснила Меркель.

Генсек НАТО: Дії Росії в Лівії є нашим спільним занепокоєнням

У неї запитали, чи недооцінює країна загрозу з боку Росії. Вона ж у відповідь визнала закономірність агресивного поводження РФ, згадавши про "кампанії з дезінформації" і вбивство чеченського вигнанця Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

"З іншого боку, є вагомі причини продовжувати конструктивний діалог з Росією. У таких країнах, як Сирія і Лівія, які знаходяться у безпосередній близькості від Європи, стратегічний вплив Росії великий. Тому я буду продовжувати прагнути співробітництва", – сказала вона.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ангела Меркель, РФ, Росія, ФРН, Німеччина.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українці останнім часом легше переносять COVID-19
02 ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв
03 В Україні можуть заборонити продаж нерухомості без участі ріелторів
04 Без Джека Горобця. Марго Роббі зніметься в нових Піратах Карибського моря
05 В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загострення COVID-19: у столиці знову можуть закрити метро
У столиці знову можуть закрити метро
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся