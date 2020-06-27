Меркель про стосунки з РФ: Я буду продовжувати прагнути співробітництва

Канцлер Німеччини прокоментувала подальші дії країни у зовнішньполітичньому просторі.

Канцлер ФРН Ангела Меркель попередила, що світ вже не може приймати як правило прагнення США стати світовим лідером, і повинен скорегувати свої пріоритети.

Про це вона заявила в інтерв’ю шістьом європейським газетам, зокрема The Guardian.

"Ми виросли з певним знанням того, що США хочуть стати світовою державою. Якби Штати зараз хотіли вийти з цієї ролі за власною волею, нам би треба було про це дуже глибоко подумати", – сказала вона.

Водночас вона згадала й про часткове виведення американських військ з країни.

"Американські війська у Німеччині допомагають захищати не тільки Німеччину і європейську частину НАТО, а й інтереси США", – відповіла канцлер. При цьому вона погодилась, що самій Німеччині треба більше витрачати на оборону, хоч й зауважила прогрес щодо цього за останні роки.

"Ми у Німеччині знаємо, що нам треба більше витрачати на оборону. В останні роки ми досягли значного росту, і ми продовжуємо цей шлях для нарощування нашого військового потенціалу", – пояснила Меркель.

У неї запитали, чи недооцінює країна загрозу з боку Росії. Вона ж у відповідь визнала закономірність агресивного поводження РФ, згадавши про "кампанії з дезінформації" і вбивство чеченського вигнанця Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

"З іншого боку, є вагомі причини продовжувати конструктивний діалог з Росією. У таких країнах, як Сирія і Лівія, які знаходяться у безпосередній близькості від Європи, стратегічний вплив Росії великий. Тому я буду продовжувати прагнути співробітництва", – сказала вона.