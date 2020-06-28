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Як поляки переживають спеку на виборчих дільницях

Як поляки переживають спеку на виборчих дільницях
19:44 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
У Польщі на тлі спеки та черг на виборчих дільницях у день виборів президента країни кілька людей у Варшаві знепритомніли, а одну людину врятувати не вдалось. Про це повідомляє УНН з посиланням на TVN24.

“Ми заохочуємо мешканців брати воду з собою. Спекотно і черги справді великі. Кілька людей вже втратили свідомість. Як ми встановили, одна людина втратила свідомість на виборчій дільниці. Її доставили до лікарні. На жаль, її не вдалося врятувати”, - сказала прессекретар ратуші Варшави Кароліна Галецка.

Зазначається, що черги із охочих проголосувати перед виборчими дільницями у Варшаві виникли з самого ранку.

“Деякі люди чекали півтори години, щоб проголосувати”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що люди у чергах користуються масками, тримають дистанцію в 1-2 метри, а дехто використовує рукавички. У Варшаві вже о 8:00 за місцевим часом у чергах біля виборчих дільниць стояло близько ста людей.

Зазначається, що на одній виборчій дільниці може перебувати не більше однієї людини на чотири квадратних метри, за винятком членів виборчої комісії.

“У багатьох містах, селищах та селах по всій Польщі, щоб голосувати на виборах президента, вам доведеться стояти у довгих чергах перед виборчими дільницями”, - йдеться у повідомленні.

У Польщі - президентські вибори

Вказано, що згідно з правилами, виборчі дільниці будуть відкриті до 21:00 за місцевим часом.

Повідомляється, що черги утворились у Вроцлаві, у Гданську, у Ревалі та у Кракові.

Нагадаємо, у Польщі фіксують рекордну явку на виборах, які відбуваються сьогодні, 28 червня.

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Вибори, Польща, Спека.

Автор:

Телеграф
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