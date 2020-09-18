Скільки років знадобиться на відновлення економіки після пандемії: у Світовому банку дали прогноз

Фахівці Світового банку вважають, що повне відновлення світової економіки після завершення пандемії COVID-19 триватиме до п'яти років. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ймовірно, відразу почнеться швидке відновлення на тлі скасування всіх обмежувальних заходів, але повне відновлення займе до п'яти років", - зазначила головний економіст СБ Кармен Рейнгарта.

При цьому вона вважає, що в деяких країнах економічна криза триватиме довше, ніж в інших, і посилить соціальну нерівність, оскільки бідні країни постраждають найбільше.

Також очікується, що в світі вперше за 20 років буде зростати рівень бідності.

Як повідомлялося, на цей час число випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 30 млн осіб, за останню добу підтвердили понад 307 тисяч нових випадків.

За весь час пандемії померли вже понад 945 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що в Чехії новий епідеміологічний антирекорд: вперше з початку епідемії було зафіксовано понад 2 тисяч нових випадків COVID-19 за добу.