Доглядальниця з України місяцями не виходила з дому через загрозу втратити роботу: як в Італії переживають карантин

Італія твердо тримається в топ-10 країн з найбільшим числом хворих на коронавірус. До лютого кількість заражень в "краю піци та пасти" перевалила за 2,5 мільйона. Майже 90 тисяч осіб стали жертвами цієї хвороби. Як і Польща, про становище в якій ми розповідали нещодавно, Італія нам не чужа, адже тут тільки за офіційною статистикою проживають і працюють близько 240 тисяч українців. Вважається, що 80% з них - жінки, чверть яких старше 60 років. Там нині також проводиться кампанія з вакцинації населення. Сам Папа Римський Франциск показав пастві приклад, отримавши укол проти коронавируса 13 січня.

Про "корону" й вакцинацію в італійських реаліях "Телеграфу" розповіла одна з наших колишніх співвітчизниць.

Хворій в тесті відмовили: "Ви не задихаєтеся"

Українки в Італію їдуть за грошима і щастям. Доглядають старших людей та дітей, ведуть домашнє господарство і прибирають, а заробіток відсилають на батьківщину, щоб підтримати своїх батьків і забезпечити майбутнє своїм дітям. Їх працьовитість, акуратність, добрий та веселий характер, природна краса й прагнення піклуватися про оточуючих приваблюють італійських чоловіків. І деякі "пані" стають "синьйорами". Незабаром офіційною дружиною місцевого жителя стане і наша співрозмовниця, яка проживає в північному регіоні Ломбардія, який в минулому році став італійським епіцентром коронавірусної хвороби.

- Як говорили по телевізору, так насправді і було, - підтверджує 43-річна Емілія, яка проживає в Італії вже 8 років. - У минулому році хворіло багато людей, деякі дуже важко, багато померлих було. В основному ситуація з людьми похилого віку була поганою, молодь вся сиділа вдома. І зараз також багато хворіють, ось як і я.

Але коронавірус - дуже непередбачувана хвороба. Наприклад, в сім'ї, де тепер проживає Емілія, крім неї і її майбутнього чоловіка ковід підхопила також його 92-річна бабуся з не міцним здоров'ям. У старенької три дні був несильний кашель, піднімалася температура до 37,5, а потім настала така слабкість, що вона цілий тиждень проспала - її будили тільки погодувати. А ось ні зниженої сатурації, ні інших проблем не було. Тест їй робили на дому, він показав позитивний результат. Родичі боялися, що дні бабусі полічені, однак зараз жінка відчуває себе добре.

Сама ж Емілія слабкості не відчувала, але спочатку пару днів в носі була неприємна сухість, від цього вона постійно чхала, а потім пропав нюх на кілька днів. Тепер вона вже відчуває і запах палаючих дров з каміну, і аромат кави, і яскраві духи. Зрідка ще пробивається кашель та дошкуляє безсоння - жінка до ранку не може заснути.

Емілія пояснює, що перший тест на "корону" вона здавала, щоб мати довідку, що у неї був ковід та будуть антитіла, раптом цей документ їй знадобиться. Результат платного тесту буває готовий в той же день, безкоштовного - через чотири дні. А за другий тест їй, як іноземці, потрібно заплатити 70-85 євро. Втім, можна просто довше посидіти вдома.

- Лікар сказав, мовляв, якщо не хочете робити повторний тест через 10 днів, то через 20 днів можете спокійно виходити. Якщо буде позитивний тест, ви вже не заразні. Того року багато літніх людей вмирало в Бергамо - я недалеко від нього проживаю. Дуже багато померло літніх в будинках для людей похилого віку, а потім виявилося, що напередодні зими їх всіх в цьому місті вакцинували від грипу.

За словами нашої співрозмовниці, ходили чутки, що причина такої смертності - вакцинацію від грипу.

- Родичка мого друга, яка працювала в будинку для літніх людей, навіть не знала, що теж хворіє. Але навесні до них привезли тести і змусили всіх перевіритися. У неї тест був позитивний. Вона залишалася вдома деякий час, її дитина і чоловік не заразилися. Моя сестра, яка теж тут живе, хворіла сильно, але чому - невідомо. Це зараз всі можуть поїхати і здати платний тест, а навесні минулого року це було нереально. У неї був божевільний кашель цілий місяць і температура висока. Вона дзвонила докторам, в "швидку", хотіла здати тест (тут їх тампонами називають), їй сказали: "Ні, поїдете тільки в тому випадку, якщо почнете задихатися". Тут антибіотики без рецептів купувати не можна, вона не знала, що робити, тому лікувалася самостійно - їй надсилали ліки з України. І таких, як вона, було дуже багато, так як були перевантажені лікарні. У березні рідна тітка моєї знайомої українки в Брешіа померла від ковіду - про це навіть в пресі повідомлялося. Їй було 62 роки. Ми потім навіть скидалися, щоб переправити тіло в Україну до сина - це була проблема. А крім неї вмирали й інші українки.

Зараз, на думку Емілії, обстановка в країні спокійніша. Може, тому, що люди звикли або тому, що перестали озвучувати статистику.

- Раніше кожен божий день називали нові випадки зараження, скільки хворих, скільки померлих, доходило до 5-ти, 6 тисяч померлих! Це було тоді шоком для всіх. Тепер кількість хворих не називают і люди спокійнішими стали.

Страждали наймані доглядальниці і ... кавомани

Як і в більшості країн, в Італії суворо підходять до дотримання маскового режиму. За словами Емілії, люди в цій країні більш законослухняні, ніж в Україні. Ніхто не виходить без маски, якщо це заборонено - навіть в ліс, на прогулянку.

- Місцеві бояться штрафів, вони тут дуже великі. До того ж, інформація про всіх хворих перебуває у спільній базі і її можуть перевірити поліцейські, зупинивши тебе на вулиці, навіть якщо ти в масці зайдеш в магазин, або знаходишся в своїй машині, і зажадавши документи. У нас в Україні це в порядку речей - хворі можуть собі дозволити піти в магазин - ніхто ж за ними не стежить. Тут, якщо побачать таке порушення, штраф 4000 євро. Тому всі сидять вдома, якщо ходять по місту, то в масках. Але місцевих і пішки не побачиш - у всіх машини. В Італії прийнято робити великі закупівлі раз на тиждень-два, зазвичай заїжджаєте в супермаркет, молока берете 3-4 пляшки, кава 3-4 пачки і багато іншої їжі. А дещо тут просто доставляють буквально до порогу, наприклад, свіжий хліб з пекарні.

Емілія згадує, що під час недавнього локдауну маса магазинів була закрита. Але найбільше італійці страждали через закриті кафешки.

- Всі раділи, коли запрацювали кафетерії, стали кави продавати. Тут така звичка у людей: сніданок повинен пройти в барі (так називаються місцеві кафешки), щоб випити чашечку напою, що бадьорить і поспілкуватися хоча б з барменом. Запрошують один одного: "Ходімо зробимо сніданок". І всі йдуть вранці пити каву - без цього просто жити неможливо. Ось тільки тепер, купивши її, виходиш пити на вулицю, всередині залишатися не можна. А ще її стали продавати в пластикових або картонних стаканчиках, що для місцевого населення - нонсенс, стрес, можна навіть сказати. І ще цікаво: відкрилися ресторани, але обідати в них можна, а вечеряти не можна, вони рано закриваються.

Важко довелося в пандемію доглядальницям. Здебільшого вони працювали з пенсіонерами, найбільш схильною до хвороби категорією населення, а й самі могли піддати опікуваних зараженню.

- Деякі жінки, що тут працюють в сім'ях, заражалися від бабусь, за якими доглядали. Хто офіційно працював - тим було простіше, а хто нелегально, то їх ще й виганяли з роботи, їм не було куди потім влаштуватися. Сумні були історії. Люди похилого віку боялися брати на роботу людей, тут налякали чутками, що всі літні повинні померти. Моя подруга працювала в одній сім'ї доглядальницею, маючи два законних вихідних на тиждень. Але їй сказали: або ти сидиш вдома і нікуди не виходиш, тому що якщо вийдеш в місто, то принесеш нам ковід, або звільняйся. І вона кілька місяців не виходила з дому взагалі, тому що не могла ризикувати своїм місцем. Залишитися без роботи страшно - і додому не заїдеш, тому що сполучення було перервано, і не влаштуєшся нікуди, і квартиру не знімеш, і готелі також були закриті.

Вакцинація почалася, але опинилася під загрозою

Ось уже й Італія послаблює карантинні обмеження в регіонах. Першу дозу щеплення отримали понад 550 тисяч осіб - працівники медустанов, співробітники і пацієнти будинків престарілих. Але підставляти руку під рятівний (?) укол готові далеко не всі.

- Багато людей поки що не хочуть вакцинуватися. З тих, що я особисто знаю, всі проти. Я теж хочу поки почекати, - каже Емілія. - Одні кажуть, що немає сенсу, вона нічого не дасть, адже немає вакцини назавжди, і через півроку знову доведеться вакцинуватися. Інші сподіваються перехворіти легко, треті вважають, що вакцина ще "сира", неперевірена. Наприклад, родичі сім'ї, де я живу, навідріз відмовляються вакцинувати дітей і готові навіть не пускати їх в школу, якщо на вакцинації наполягатимуть. Ті, хто налаштований проти щеплень, запевняють, що обійдуться без подорожей. Тим більше, що наземні кордони в Європі відкриті, тут і блокпостів немає, можна навіть не помітити, як потрапиш з країни в країну.

Втім, вакцинуватися насильно в Італії поки що нікого не змушують.

- Я зателефонувала знайомій, яка працює в будинку для літніх людей і медсестрою в лікарні, там вже вакцинують, але поки тільки за бажанням. Дочка мого друга зробила щеплення Пфайзер і два дні у неї боліла рука. Інші її колеги відчували біль в кістках, температуру, одну нудило, але потім все у всіх пройшло. Зараз дівчина щаслива, очікує на другий укол і сподівається, що коли велика частина населення отримає вакцину, в наступному році хвороба пройде сама. Їм також пояснили, що дії вакцини вистачить на 9 місяців.

В Італії планувалося до квітня 2021 року вакцинувати 10-15 млн своїх жителів. Але ці плани несподівано опинилися під загрозою, так як виникли серйозні проблеми з поставками препаратів. Спочатку фармацевтична компанія Pfizer заявила про рішення скоротити поставки в європейські країни, поки модернізірует виробництво. А потім компанія AstraZeneca повідомила, що не зможе поставити очікувану кількість доз своєї вакцини в країни Європи, зокрема, через пожежу на заводі, що будується, по виробництву вакцин в індійському місті Пуна. Якщо так легко руйнуються домовленості в Європі, скільки часу доведеться чекати на вакцини Україні?