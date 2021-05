Вже офіційно: вакцинованих українців почнуть вільно впускати в ЄС

Посли країн-членів Європейського Союзу вирішили дозволити в'їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу Covid-19 схваленими вакцинами.

Про це оголосив у середу, 19 травня, представник Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі, уривок з якого опублікований в аккаунті ЄК в соцмережі Twitter.

"Посли ЄС домовилися оновити підхід до подорожей з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами", - сказав він.

Рада ЄС також розширити перелік третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, який буде базуватися на нових умовах, узгоджених в середу.

We welcome the @EUCouncil agreement on updating the approach to travel from outside the EU.



The Council now recommends that EU countries ease some of the current restrictions, in particular for those vaccinated with an authorised vaccine.@ChristianWigand ↓ pic.twitter.com/hCVKxe2Pw2