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Середа, 19.05.2021
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Вже офіційно: вакцинованих українців почнуть вільно впускати в ЄС

Вже офіційно: вакцинованих українців почнуть вільно впускати в ЄС
Оновлено 14:54 Сьогодні Телеграф

Посли країн-членів Європейського Союзу вирішили дозволити в'їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу Covid-19 схваленими вакцинами.

Про це оголосив у середу, 19 травня, представник Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі, уривок з якого опублікований в аккаунті ЄК в соцмережі Twitter.

"Посли ЄС домовилися оновити підхід до подорожей з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами", - сказав він.

Євросоюз може відкрити кордони для вакцинованих українців, але є одне "але"

Рада ЄС також розширити перелік третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, який буде базуватися на нових умовах, узгоджених в середу.

"Разом з тим, щоб зменшити ризик поширення штамів коронавірусцв ЄС, Рада погодила новий надзвичайний механізм призупинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано", - додав представник ЄК.

Для вступу в силу нові рекомендації ще повинні бути формально затверджені Радою ЄС.

Як повідомлялося, в Польщі планують вакцинувати українців, які їдуть до них в країну на заробітки.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Все по темі:

Європейський Союз, Рада ЄС, Коронавірус, В'їзд, Covid-19, Послаблення.
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