Вже офіційно: вакцинованих українців почнуть вільно впускати в ЄС

Посли країн-членів Європейського Союзу вирішили дозволити в'їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу Covid-19 схваленими вакцинами.
Про це оголосив у середу, 19 травня, представник Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі, уривок з якого опублікований в аккаунті ЄК в соцмережі Twitter.
"Посли ЄС домовилися оновити підхід до подорожей з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами", - сказав він.
Рада ЄС також розширити перелік третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, який буде базуватися на нових умовах, узгоджених в середу.
We welcome the @EUCouncil agreement on updating the approach to travel from outside the EU.— European Commission (@EU_Commission) May 19, 2021
The Council now recommends that EU countries ease some of the current restrictions, in particular for those vaccinated with an authorised vaccine.@ChristianWigand ↓ pic.twitter.com/hCVKxe2Pw2
"Разом з тим, щоб зменшити ризик поширення штамів коронавірусцв ЄС, Рада погодила новий надзвичайний механізм призупинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано", - додав представник ЄК.
Для вступу в силу нові рекомендації ще повинні бути формально затверджені Радою ЄС.
Як повідомлялося, в Польщі планують вакцинувати українців, які їдуть до них в країну на заробітки.