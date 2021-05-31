Польща хоче спростити доступ до роботи українцям: названі популярні у сусідів спеціальності

У Польщі влада планує ряд заходів для спрощення доступу українців та інших іноземців до місцевого ринку праці.

Про це 30 травня повідомила заступник міністра з розвитку, праці і технологій країни Івона Михалек.

За її словами, вони хочуть, щоб іноземці могли легко приїхати в Польщу і почати працювати, особливо на тих спеціальностях, на яких в Польщі недостатньо робочих. Михалек додала, що країна потребує працівників з-за кордону і мова йде не тільки про традиційну сферу робіт будівництві та торгівлі.

Заступник міністра зазначає, що роботодавці в Польщі позитивно оцінюють трудових мігрантів з України і Білорусі.

А тим часом, в країні передбачено спрощення процедури з працевлаштування для іноземних працівників в недавно прийнятому плані по відновленню Польщі в посткоронавірусний період. Так, в планах підвищення ролі регіональних управлінь праці в процесі видачі дозволів на роботу для іноземців та скорочення часу отримання документів, а також обмеження формальностей. Також передбачена цифровізація процесу отримання дозволів на роботу для іноземних робітників.

Відзначимо, в Польщі за різними оцінками зараз працюють від 1 до 1,5 млн українців.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, як не стати жертвами шахраїв, під час пошуку та влаштування на роботу в Польщі.