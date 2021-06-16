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Обнесли дротом і постелили новий асфальт: як готували віллу Ла Гранж для зустрічі Байдена і Путіна
Обнесли дротом і постелили новий асфальт: як готували віллу Ла Гранж для зустрічі Байдена і Путіна
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Обнесли дротом і постелили новий асфальт: як готували віллу Ла Гранж для зустрічі Байдена і Путіна

Обнесли дротом і постелили новий асфальт: як готували віллу Ла Гранж для зустрічі Байдена і Путіна
09:58 Сьогодні Телеграф

У середу, 16 червня, в женевській віллі Ла Гранж відбудеться зустріч між президентами Росії та США Володимиром Путіним і Джо Байденом.

Як повідомляє сайт Ville de Genève, напередодні президентської зустрічі всі меблі в віллі натирали до блиску, нанесли нову позолоту, а на терасах висадили нові газони. Крім того, на території постелили новий асфальт і в рамках безпеки обнесли її колючим дротом.

 

Відзначимо, що 36 років тому саме тут відбулася ще одна історична зустріч - між президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим. Цей Женевський саміт став справжнім поворотним моментом у холодній війні між країнами.

Нагадаємо, в середу, 16 червня, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін зустрічаються в Женеві (Швейцарія). Переговори називають однією з найбільш очікуваних політичних подій поточного року. Джо Байден прибув до Женеви ще ввечері 15 червня. Трохи пізніше в місцевому аеропорту приземлився літак з російською делегацією. При цьому приліт самого Путіна заплановано безпосередньо на 16 червня.

"Телеграф" стежить за подіями навколо зустрічі і публікує їх в режимі онлайн.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Саммит, Женева, Джо Байден, Володимир Путін, Вілла Ла Гранж.
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