Обнесли дротом і постелили новий асфальт: як готували віллу Ла Гранж для зустрічі Байдена і Путіна

У середу, 16 червня, в женевській віллі Ла Гранж відбудеться зустріч між президентами Росії та США Володимиром Путіним і Джо Байденом.

Як повідомляє сайт Ville de Genève, напередодні президентської зустрічі всі меблі в віллі натирали до блиску, нанесли нову позолоту, а на терасах висадили нові газони. Крім того, на території постелили новий асфальт і в рамках безпеки обнесли її колючим дротом.

Відзначимо, що 36 років тому саме тут відбулася ще одна історична зустріч - між президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим. Цей Женевський саміт став справжнім поворотним моментом у холодній війні між країнами.

Нагадаємо, в середу, 16 червня, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін зустрічаються в Женеві (Швейцарія). Переговори називають однією з найбільш очікуваних політичних подій поточного року. Джо Байден прибув до Женеви ще ввечері 15 червня. Трохи пізніше в місцевому аеропорту приземлився літак з російською делегацією. При цьому приліт самого Путіна заплановано безпосередньо на 16 червня.

"Телеграф" стежить за подіями навколо зустрічі і публікує їх в режимі онлайн.