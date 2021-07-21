Партнерство Грузії, Молдови та України: що думають на Заході про дружбу трьох країн "проти Росії"

У понеділок президенти Грузії, Молдови та України зустрілися з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і спільно проголосили свою прихильність до європейського майбутнього, що було рівнозначне потрійній відсічі Росії, яка загрожує всім трьом країнам в спробі зірвати їхні західні устремління.

Недавня стаття на сайті "Politico" розповідає про зустріч лідерів країн в Батумі. "Телеграм" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Яскравим проявом проєвропейської єдності стала щорічна Батумська конференція на чорноморському узбережжі Грузії.

"У нас багато спільного", - заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, стоячи поруч з Шарлем Мішелем, Майєю Санду з Молдови та Володимиром Зеленським з України.

"Спільне минуле, спільні виклики нашого суверенітету і територіальної цілісності, спільні виклики нашій безпеці і ті спроби дестабілізації, які можуть виходити як від зовнішніх сил, так і від внутрішніх сил", - сказала Зурабішвілі. "Але нас об'єднує ще й те, що ми не хочемо повертатися в минуле. Ми готові і сповнені рішучості боротися за наше європейське майбутнє".

Вона додала: "Наш відповідь ясна. Це європейська відповідь. Ні авантюра, ні смиренність, ні застій, а рух вперед, неухильний рух в правильному напрямку - в напрямку Європи, і це називається стійкістю".

Захід в понеділок став помітним тріумфом для 12-річної ініціативи ЄС "Східне партнерство", спроби охопити колишні радянські держави, яка за ці роки зазнала безліч невдач і часом здавалася більш небезпечною, ніж приносила користь.

Рішення колишнього президента України Віктора Януковича відмовитися від Східного партнерства, порушивши обіцянку, дану своїм громадянам, призвело до революції на Майдані, а також до вторгнення і анексії Росією Криму та до військового конфлікту, який триває вже сім років в Донбасі і до сих пір залишається невирішеним .

Росія підтримує заморожені військові конфлікти на територіях всіх трьох країн, намагаючись перешкодити їхньому прагненню наблизитися до ЄС.

Зеленський символічним жестом відвідав у понеділок лінію зіткнення в конфлікті через грузинський регіон Абхазію, окупований Росією і визнаний Москвою як незалежна держава.

Минулого місяця білоруський диктатор Олександр Лукашенко вивів свою країну з програми Східного партнерства після того, як ЄС ввів ряд санкцій через фальсифіковані президентські вибори в серпні минулого року, придушення демократичних демонстрантів і вимушеної посадки пасажирського літака Ryanair.

У Молдові Партія дії і солідарності Санду здобула гучну перемогу на парламентських виборах в цьому місяці, проводячи кампанію на проєвропейської платформі. І в останні роки уряди Грузії та України незмінно підтверджували своє прагнення вступити як в ЄС, так і в НАТО.

Пізніше в заяві для преси Санду назвала угоди про політичну асоціацію і всеосяжні угоди про вільну торгівлю, підписані країнами Східного партнерства, "основою наших національних програм реформ".

"Східне партнерство - це великий успіх для наших країн", - сказала вона, додавши: "Сьогодні ми з нашими друзями з Грузії і України поділилися своїми поглядами на такі кроки, які наші країни можуть зробити для ще більшого зміцнення Східного партнерства ... як країни, які хочуть будувати Європу у себе вдома, але при цьому стати частиною європейської сім'ї ".

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