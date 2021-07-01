Чому успіх збірної України на Євро-2020 - це не просто футбол і причому тут Путін? Думка іноземних ЗМІ

Через кілька миттєвостей після того, як гравець збірної України Артем Довбик, що вийшов на заміну, забив переможний гол у матчі проти Швеції на Євро-2020, мільйони його співвітчизників наповнили соціальні мережі вітальними повідомленнями і патріотичними посланнями.

Стаття на сайті "Atlantic Council" розповідає про значення футбольного успіху і його зв'язку з прагненням України до побудови сильної і незалежної держави. "Телеграф" в свою чергу знайомить вас з її перекладом.

Від президента України Володимира Зеленського до всесвітньо відомого українського письменника Андрія Куркова здавалося, що весь народ святкує перемогу України. Ця святкова атмосфера все ще була очевидна в середу вранці, коли весь Кабінет міністрів України з'явився на щотижневі збори у футболках української національної збірної.

На перший погляд, радісний настрій в Україні може здатися не особливо примітним. Зрештою, фанати по всій Європі (і за її межами) в даний час настільки ж перебільшеними емоціями реагують на злети і падіння чемпіонату Європи. Україна відрізняє розмах святкувань, які вийшли далеко за рамки традиційних кордонів футбольного братства і захопили уяву всього українського суспільства.

Багато українців, які відправляли повідомлення у вівторок ввечері, не мали ніякого попереднього інтересу до футболу і мало дбали про тонкощі красивої гри. Вони не спали далеко за північ, щоб вболівати за свою команду саме тому, що в сьогоднішній змученій війною, але все більш впевненій в собі Україні успіх на Євро-2020 - це набагато більше, ніж просто футбол.

Щоб зрозуміти, чому успіхи національної футбольної команди викликають такий відгук у української громадськості, ви повинні спочатку оцінити складні імперські коріння триваючої сьомий рік війни з Росією.

З тих пір, як Володимир Путін віддав наказ про вторгнення до Криму у лютому 2014 року, криза, що сталася далі, була представлена міжнародній аудиторії як в першу чергу геополітична боротьба між Росією і Заходом, причому Україна часто представлялася нещасним і в значній мірі пасивним пішаком, затиснутим між супротивними великими державами. Ця глобальна перспектива не відображає всієї картини того, що відбувається і вводить в оману. Що особливо важливо, ігнорується вирішальна роль, яку відіграють прості українці, і їх зусилля з побудови демократичного європейського майбутнього для своєї країни за межами сфери впливу Росії.

За останні три десятиліття прогрес України в державному будівництві все більше і більше визначає зовнішню політику Росії, створюючи ряд проблем для Москви, які багато хто в Кремлі вважають екзистенційними за своєю природою. Зокрема, кажуть, що Путін був одержимий Україною практично з першого дня свого президентства.

Неважко зрозуміти чому. Втрата України серйозно послабить претензії Росії на статус наддержави і переведе країну до лав регіональних держав. Це відріже Москву від найближчого сусіда, який століттями перебував під російським пануванням, створивши небезпечний прецедент для багатьох потенційних рухів за незалежність, які в даний час не діють на великих межах клаптикової Російської Федерації. Це також може підірвати всю основу міфу про заснування Росії, який поміщає українські землі в самий центр її національної історії.

Найголовніше, якби Україні було дозволено стати успішним прикладом переходу до демократії, це послужило б потужним каталізатором політичних змін всередині самої Росії. Для Путіна і його найближчого оточення ця перспектива викликає в уяві жахливі уявлення про демократичні повстаннях, які прокотилися по Радянській Центральній Європі в кінці 1980-х років, перш ніж завершилися розпадом СРСР в 1991 році. Вони готові піти практично на все, щоб не допустити повторення подій в Україні.

Нинішня боротьба Москви з українською державністю не нова. Протягом століть російські режими, що змінювали один одного, прагнули придушити прагнення України до незалежності за допомогою всього, від прямого військового втручання і економічного примусу до насильницької русифікації. Паралельно з цим було докладено багато зусиль для заперечення і дискредитації самого поняття окремої української нації.

У царські часи українська мова піддавалася широким обмеженням і офіційно була знижена до статусу діалекту, а українці класифікувалися як "малоросійська" галузь російської нації. У радянські часи влада просували ідею про Росію і Україну як про братні народи, демонізуючи будь-які прояви фактичної незалежності. Українську ідентичність терпіли в контексті фольклору і культурної спадщини, але будь-який натяк на прагнення до державності залишався суворо забороненим і підлягав суворому покаранню.

У пострадянську епоху Путін з ентузіазмом сприйняв цю давню традицію заперечення України. Він неодноразово заявляв, що вважає українців і росіян "однією нацією", і відкрито ставить під сумнів історичну обґрунтованість претензій України на цілі регіони сучасної території країни. Один з найгучніших коментарів Путіна на цю тему прозвучав в 2008 році, коли він, як відомо, сказав президенту США Джорджу Бушу, що Україна "навіть не країна".

Високопосадові кремлівські чиновники часто поділяють ці настрої, а іноді навіть йдуть далі, ніж сам Путін. У недавньому інтерв'ю міжнародному виданню "Financial Times" впливовий колишній радник Путіна Владислав Сурков заявив, що України "насправді не існує". Замінив Суркова на посту російського куратора з питань України Дмитро Козак, який попередив в квітні 2021 року що будь-яка військова ескалація на сході України стане "початком кінця" для України.

Тим часом контрольовані Кремлем російські ЗМІ регулярно досліджують такі теми, як нібито сфабриковане і іноземне походження української національної ідентичності. Аналогічні зневажливі висловлювання щодня посилюються московськими фабриками тролів в секціях онлайн-коментарів і на платформах соціальних мереж по всьому світу. Не буде перебільшенням стверджувати, що заперечення України є неофіційною державною політикою режиму Путіна.

Один з останніх прикладів війни Росії з українською ідентичністю стався під час підготовки до Євро-2020, коли кремлівські посадовці подали офіційну скаргу на дизайн форми національної збірної України з футболу. Москва зажадала прибрати контурну карту України з передньої частини футболки, тому що на ній був зображений Крим, окупований Росією, а також заперечувала проти включення традиційних патріотичних гасел, які Кремль неточно пов'язав з нацистською співпрацею під час Другої світової війни.

Така тактика дуже звична. Дійсно, нацистські образи незмінно займали центральне місце в зусиллях Росії щодо дискредитації національно-визвольного руху в Україні з самого розпалу холодної війни і були характерною рисою інформаційної війни, що супроводжувала військову агресію Росії протягом останніх семи років.

Для українців ці безперервні нападки на самобутність їхньої країни служать постійним нагадуванням про те, що амбіції Росії простягаються далеко за межі нинішньої окупації Криму і східно-українського Донбасу. Вони прекрасно розуміють, що Москва не просто прагне забезпечити стратегічну перемогу над Україною; кінцева мета Росії - це сама Україна.

Саме тому успіх української збірної на Євро-2020 так голосно знаходить відгук в українському суспільстві. У той час як Росія, що відроджується, відкрито погрожує праву України на державність, чемпіонат Європи з футболу пропонує країні безцінну можливість дати відсіч і відстояти незалежність на міжнародній арені.

Одіссея України на Євро-2020 ще не закінчена. Можливо, вона не триватиме далі суботнього чвертьфінального матчу з Англією в Римі, але просування команди Андрія Шевченка до останніх етапів змагань вже забезпечило їй місце в українській національній історії. З суто спортивної точки зору успіх команди є в найбільш вражаючому виступі країни на чемпіонаті Європи на сьогоднішній день. З точки зору державного будівництва Євро-2020 - це ще один невеликий, але важливий крок в триваючій втечі України з імперії і її шляху до європейської інтеграції.