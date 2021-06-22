Меркель запросила Зеленського приїхати в Берлін найближчим часом: що про це відомо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якого вона запросила українського гаранта в Берлін.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Меркель зазначила, що приводом для зустрічі стане обговорення ряду питань двосторонніх відносин України і Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

У свою чергу Зеленський у відповідь підтвердив свою пропозицію відвідати Україну для участі в інавгураційній саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Співрозмовники відзначили особливість сьогоднішньої дати - Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, наголосивши на важливості історичної відповідальності за злочини нацизму на території нашої держави та збереження пам'яті про людські жертви.

"Наша розмова проходить в особливу дату (День скорботи - 22 червня, - Авт.). Світ повинен зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", - зазначив президент.

У своєму Twitter Зеленський уточнив, то візит до Берліна обговорений на 12 липня.

В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський в п'ятницю 16 квітня відвідав Париж, де провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Тоді ж до розмови приєдналася і Меркель.