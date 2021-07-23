НАТО в обмін на газопровід: в Литві придумали, як компенсувати Україні втрати від "Північного потоку-2"

Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що умовою початку роботи газопроводу Північний потік-2 можуть стати чіткі перспективи членства в НАТО для України або виведення російських військ з країни.

Про це він заявив у четвер у Вільнюсі, повідомляє Delfi.

Ландсбергіс зазначив, що вважає угоду США і Німеччини помилкою. Також він заявив, що це перемога для президента РФ Володимира Путіна і він повинен заплатити за неї високу ціну.

Хоч в угоді й згадано збереження транзиту газу через Україну, литовський глава МЗС сумнівається в перспективах дотримання домовленостей з боку РФ.

"Ми знаємо, скільки договорів Росія не виконує вже зараз. Той же нафтопровід "Дружба" в Литву "зіпсувався" і все. Точно так же "зіпсується" який-небудь газопровід в Україні", - зазначив Ландсбергіс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина береться зробити все можливе для продовження транзиту газу через Україну.