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Вівторок, 27.07.2021
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Список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнився пам'ятками Мадрида (фото)

Список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнився пам'ятками Мадрида (фото)
01:31 Сьогодні Телеграф ElRetiro

Бульвар Пасео-дель-Прадо і парк Ретіро в Мадриді в неділю додали в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На цю подію чекали з 2015 року.

Про це повідомляє Reuters.

Парк Ретіро (Буен-Ретіро) займає територію понад 120 гектарів. Він був частиною резиденції короля Філіпа IV, яку побудували в 17 столітті. З 1767 король переїхав, і парк дозволили відвідувати простим людям.

 

Під час Наполеонівських завоювань велика частина унікальної архітектури була зруйнована. У 1930-х його оголосили історичною спадщиною і реконструювали. Тепер - це популярне місце відпочинку Мадрида.

 

Бульвар Пасео-дель-Прадо - також користується популярністю як місце для прогулянок у мадридців і туристів. Він починається біля вокзалу Аточа і триває аж до площі Сібелес. Його історія також пов'язана з королівською династією. У 1569 році король Філіп II побудував тут ставок для своєї дружини, в якому плавали 8 галер. Визначною пам'яткою бульвару є три фонтани авторства Вентруа Родрігеса. Вони присвячені римським і грецьким божествам - Кибеле (або Сібелі), Аполлону і Нептуну.

 

Раніше "Телеграф" розповідав, що Італія закрила Венецію для круїзних лайнерів через погрози ЮНЕСКО.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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ЮНЕСКО, Мадрид, Іспанія, Ретіро.
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