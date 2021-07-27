Список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнився пам'ятками Мадрида (фото)

Бульвар Пасео-дель-Прадо і парк Ретіро в Мадриді в неділю додали в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На цю подію чекали з 2015 року.

Про це повідомляє Reuters.

Парк Ретіро (Буен-Ретіро) займає територію понад 120 гектарів. Він був частиною резиденції короля Філіпа IV, яку побудували в 17 столітті. З 1767 король переїхав, і парк дозволили відвідувати простим людям.

Felicidades, #Madrid, por su inclusión en la lista de #PatrimonioMundial de #UNESCO con la candidatura del Paseo del Prado y el Parque del Buen Retiro, el llamado #PaisajeDeLaLuz. #ArtesyCiencias#LaIlustracion#MadridPatrimonioMundial Imágenes @adellanotte pic.twitter.com/7Y2HerqtMX — Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País (@rsemap) July 25, 2021

Під час Наполеонівських завоювань велика частина унікальної архітектури була зруйнована. У 1930-х його оголосили історичною спадщиною і реконструювали. Тепер - це популярне місце відпочинку Мадрида.

La Unesco declara Patrimonio de la Humanidad el Paseo del Prado y el Retiro. https://t.co/kzi0SQqxd3

https://t.co/gBShupCMvM pic.twitter.com/LMowyrRoVT — Madrid Proyecta (@MadridProyecta) July 25, 2021

Бульвар Пасео-дель-Прадо - також користується популярністю як місце для прогулянок у мадридців і туристів. Він починається біля вокзалу Аточа і триває аж до площі Сібелес. Його історія також пов'язана з королівською династією. У 1569 році король Філіп II побудував тут ставок для своєї дружини, в якому плавали 8 галер. Визначною пам'яткою бульвару є три фонтани авторства Вентруа Родрігеса. Вони присвячені римським і грецьким божествам - Кибеле (або Сібелі), Аполлону і Нептуну.

La Unesco declaró Patrimonio Mundial a El paseo del Prado y el parque del Buen Retiro de Madrid https://t.co/Hd36OcJuML pic.twitter.com/SCXRCC9Q4p — SuNoticiero (@SuNoticiero) July 25, 2021

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