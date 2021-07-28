Вибух на хімзаводі в Німеччині забрав життя двох людей, більше трьох десятків постраждали

В наслідок надзвичайної події в місті Леверкузен (Німеччина) на хімпідприємстві, де за попередніми даними, вибухнула цистерна з паливом, двоє людей загинуло, ще 31 людина постраждала, а еще декілька досі вважаються зниклими безвісти.

Про це в середу, 28 липня, інформує Reuters.

Відомо, що катастрофа сталася на території Chempark Leverkusen, що являється великим індустріальним парком для хімічних компаній, його представники заявили, що через вибух на сміттепереробному заводі в районі Буерріг почалася пожежа.

Внаслідок вибуху серйозні поранення отримали двоє працівників, також тривали пошуки ще п'ятьох осіб, які перебували в зоні НП, зазначає Mirror.

Для ліквідації наслідків вибуху було задіяно пожежників та фахівців екстрених служб – для з’ясування рівня забруднення повітря. Також, органами правопорядку було заблоковано дороги та автобани в межах міста.

Остерігаючись виходу небезпечних газів із Chempark Leverkusen, жителям рекомендували залишатися вдома та тримати вікна і двері зачиненими.

Федеральне управління цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих Німеччини класифікувало вибух як "крайню загрозу".

Як повідомлялося, 20 липня на заводі "Рівнеазот" стався вибух, внаслідок чого в повітря викинуло хмару жовтого смогу.