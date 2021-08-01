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Спека в Гренландії - розтануло 8,5 мільярда тонн льоду за один день

Спека в Гренландії - розтануло 8,5 мільярда тонн льоду за один день
05:21 Сьогодні Телеграф Visit Greenland

Останній тиждень липня став рекордно спекотним в Гренландії - в середу там зафіксували температурний рекорд за весь час спостережень - 19,8 градусів вище нуля за Цельсієм. Це призвело до масштабного танення льодів.

Про це повідомляє сайт моніторингу Polar Portal.

Через високу температуру крижаний щит Гренландії тане з жахливою швидкістю. За вівторок розтануло 8,5 мільярда тонн льоду, а вже в четвер зафіксували практично такий же результат - 8,4 мільярда тонн.

Вода від танення льодовиків стікає в океан підвищуючи глобальний рівень моря. Сильне танення льоду викликав антициклон, який утримує над Гренландією тепле повітря.

Подібні атмосферні аномалії реєстрували й у 2020, в цьому році вони більш тривалі. Рекордом танення льодів Гренландії вважається 2019 рік, тоді була зафіксована втрата 11 мільярдів тонн льоду за добу.

Рівень світового океану підвищується щороку. Танення льодів Гренландії в цьому столітті рекордне за 12 тисяч років.

Раніше "Телеграф" писав, що в Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд. З 1994 Гренландія та Антарктида разом втратили 6,3 трильйонів тонн льоду.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Гренландия, Климат, Температурний рекорд, танення льоду.
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