"Ми помремо з голоду і спраги": група мігрантів застрягла на кордоні Литви і Білорусі (відео)

Група мігрантів з Іраку звернулася за допомогою після того, як застрягла на нейтральній смузі між Білоруссю і Литвою.

Після зростання напруги між Мінськом і Заходом, Литва зіткнулася з величезною кількістю нелегалів, які намагалися потрапити в ЄС через її територію.

Однак, як повідомляє Zerkalo.io (колишній TUT.BY), за останню добу литовські прикордонники не тільки не пропустили жодного мігранта, а й завернули в Білорусь майже 250 чоловік.

Разом з тим одна з груп іракців застрягла на кордоні без можливості потрапити в Литву або повернутися в Білорусь, оскільки прикордонники обох країн не дозволяють їм пройти.

Група людей записала відео, на якому видно, що вони сидять на траві під дощем і змушені палити свій одяг, щоб хоч якось зігрітися. На кадрах також помітні люди в формі.

"Будь ласка, врятуйте нас. Інакше ми помремо з голоду і спраги", - сказали вони.

Волонтери передали їх звернення владі Литви, в ООН та Червоний хрест.

Владі Іраку теж довелося вжити заходів у зв'язку з ростом міграції з їхньої країни. Зокрема на тиждень були скасовані всі рейси до Мінська. Літаки тепер будуть направлятися в Білорусь виключно, щоб забрати звідти своїх громадян, які намагалися нелегально проникнути в ЄС.

Як повідомлялося раніше, військовий і політичний експерт Юрій Кочевенко розповів "Телеграфу" про те, що в даний час Литва стикається з такою ж гібридної агресією, як і Україна в 2014 році.