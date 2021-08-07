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На охоплену пожежами Туреччину пролився дощ: люди кричали від радості і молилися на колінах (фото, відео)

На охоплену пожежами Туреччину пролився дощ: люди кричали від радості і молилися на колінах (фото, відео)
Оновлено 22:42 Сб, 7 Серпень 2021 Телеграф CNN-Turk

Схоже, що сама природа вирішила допомогти Туреччині, що страждає від масштабних лісових пожеж. У суботу, 7 серпня, на місто Манангват в затронутій вогнем провінції Анталья обрушилася потужна злива.

Про це пише CNN-Turk.

Як повідомляється, дощі почалися близько 17:00, коли роботи по гасінню пожеж ще тривали.

Незважаючи на те, що дощ тривав близько 20 хвилин, він був досить сильним, щоб в центрі міста утворилися великі калюжі.

Видання вказує, що дощ сильно обрадував як волонтерів, які допомагають з пожежним, так і самих рятувальників, які безпосередньо залучені до гасіння пожеж.

На одному з фото видно, що один з волонтерів впав на коліна і почав молитися прямо посеред вулиці.

Дощі в Туреччині

Дощі в Туреччині

Дощі в Туреччині

Дощі в Туреччині

Як повідомлялося раніше, пожежі в Туреччині почалися ще в кінці липня. Їх причиною стали численні підпали, за які взяла відповідальність терористична організація "Діти вогню", що є частиною РПК ( "Робоча партія Курдистану").

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 59

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Туреччина, Пожежі, Дощі.
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