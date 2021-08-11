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"Відступати, як і спартанцям, нікуди": українські рятувальники гасять пожежі в Греції (фото, відео)

"Відступати, як і спартанцям, нікуди": українські рятувальники гасять пожежі в Греції (фото, відео)
11:28 Сьогодні Телеграф ДСНС

Українські пожежники продовжують боротися з вогнем у Греції. У відомстві поділилися захоплюючими кадрами роботи вогнеборців.

Відео опублікували на сторінці Facebook Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Українських рятувальників порівняли зі спартанцями, які захищали землі від вторгнення перських військ. Правда відзначили, що на відміну від спартанців українські пожежники вистоять і переможуть.

Сто пожежників з України борються з вогнем в Північній Евії, поблизу курортного містечка Каматріадес. Працювати доводиться в екстремальних умовах - на Евії днем температура перевищує +40 градусів.

Українські пожежники в Греції

Український пожежник в Греції

 

(Фото: ДСНС)

Пожежникам вдалося локалізувати низову пожежу по кромці близько 4,5 тисячі метрів і верхову на площі 900 кв.м. Рятувати доводиться не тільки житло, господарські будівлі, оливкові та інжирні сади, а й бджіл - з вогню витягли 13 вуликів.

вулики

пожежний гасить ліс в Греції

(Фото: ДСНС)

Раніше "Телеграф" писав, що пожежі в Греції почалися в кінці липня-початку серпня через аномальну спеку.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Эвбея, Лісові пожежі, Греція, Рятувальники, Евія, українські пожежники.
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