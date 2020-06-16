Трамп затвердив указ про поліцейську реформу: що це означає

Голова Білого дому США розпорядився стимулювати поліпшення роботи правоохоронних органів за допомогою грантів.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає реформування роботи поліцейської служби в Сполучених Штатах, де тривають масштабні акції протесту проти надмірного застосування сили правоохоронцями.

Церемонія підписання відбулася 16 червня у Трояндовому саду Білого дому.

"Я підписую сьогодні указ, який спонукатиме поліцейські департаменти по всій країні прийняти найвищі професійні стандарти служби нашим громадам", - заявив глава Білого дому.

Трамп додав, що таким чином він прагне "забезпечити безпеку американців будь-якої раси, релігії, кольору та віри".

Водночас, за його словами, американці потребують права та порядку. У цьому зв'язку він привітав зусилля правоохоронців щодо локалізації насильницьких проявів під час останньої хвилі протестів. "Без поліції настає хаос", - підкреслив Трамп.

Згідно з указом, у країні буде створена база даних представників правоохоронних органів, які застосовували надмірну силу. Крім того, поліцейським департаментам пропонується дотримуватися оновлених стандартів щодо застосування сили; активізувати обмін інформацією; залучати працівників соціальних служб для врегулювання ситуацій, пов'язаних з ненасильницькими злочинами.

Указ президента також передбачає виділення грантів поліцейським структурам, які висловили готовність удосконалювати свою роботу.