Ураган "Ганна" дістався узбережжя Техасу

Про це повідомляє Euronews.
"З наближенням урагану «Ганна» на Техас губернатор оголосив режим надзвичайного стану для 32 округів, оскільки швидкість вітру становить 145 кілометрів на годину", - йдеться у повідомленні.
As Hurricane #Hanna approaches South Texas, we urge everyone in the area to heed the advice and warnings of state and local officials and stay safe. https://t.co/I5EM7DmZQb
— Mike Pence (@Mike_Pence) July 25, 2020
Як зазначається, є побоювання, що потужний град разом з дощем можуть спричинити смерчі. Планується відкрити сотні притулків для евакуації по всьому штату.
Нині ураган трохи ослаб - до 137 кілометрів на годину.
Це перший ураган на узбережжі Атлантичного океану в 2020 році.