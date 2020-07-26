Ураган "Ганна" дістався узбережжя Техасу

Потужний ураган "Ганна" досяг узбережжя американського Техасу. У частині штату оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє Euronews.

"З наближенням урагану «Ганна» на Техас губернатор оголосив режим надзвичайного стану для 32 округів, оскільки швидкість вітру становить 145 кілометрів на годину", - йдеться у повідомленні.

As Hurricane #Hanna approaches South Texas, we urge everyone in the area to heed the advice and warnings of state and local officials and stay safe. https://t.co/I5EM7DmZQb — Mike Pence (@Mike_Pence) July 25, 2020

Як зазначається, є побоювання, що потужний град разом з дощем можуть спричинити смерчі. Планується відкрити сотні притулків для евакуації по всьому штату.

Нині ураган трохи ослаб - до 137 кілометрів на годину.

Це перший ураган на узбережжі Атлантичного океану в 2020 році.