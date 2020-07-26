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У Сіетлі відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією

У Сіетлі відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією
18:50 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Американські міста охопили протести проти расизму та поліцейської жорстокості.

Під час протестів в Сіетлі (США) відбулися зіткнення демонстрантів з правоохоронцями.

Вчора тисячі протестувальників пройшли пішки по вулицях міста під час найбільшого за останні тижні протесту Black Lives Matter "Життя чорних мають значення").

Деякі з протестувальників підпалили будівлю біля слідчого ізолятора для неповнолітніх. Силовики в Сіетлі застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ для розгону натовпу. Поліцейські заявили, що заарештували 45 протестувальників. Також був госпіталізований 21 поліцейський.

Раніше в той же день в Портленді силовики застосовували сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати мітингувальників, так само вимагали припинити поліцейську жорстокість і дискримінацію за кольором шкіри в США. Подібні нічні протести у місті тривають вже майже два місяці.

Крім того, у місті Денвер у штаті Колорадо автомобіль в'їхав у натовп. Один з протестувальників вистрілив у напрямку машини, намагаючись зупинити водія. Він поранив іншого протестуючого, якого забрала "швидка", його стан стабільний, повідомили в місцевій поліції. Мітингувальники також розбили вікна місцевого суду і розпалили вогонь в одному з офісів.

У місті Остін штату Техас під час протестів прозвучало кілька вогнепальних пострілів, було убито одну особу. Підозрюваного у стрільбі вже затримали, він перебуває під вартою.

Ще троє протестувальників в місті Луїсвілл, штат Кентуккі, отримали загрожують життю вогнепальні поранення.

Протести в США почалися після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня після жорсткого затримання поліцейським. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане в мережі відео затримання чоловіка. Масові протести та заворушення по всій країні супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і введенням у багатьох містах США комендантської години.

Протестувальники вимагають реформувати поліцію і зменшити обсяги її фінансування на тлі вкладати більше грошей в інші сфери, які роками страждають від недофінансування. Також учасники протестів вимагають покарати поліцейських через перевищення повноважень, в результаті чого постраждали або померли люди.

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25 червня Палата представників Конгресу США схвалила розроблений демократами законопроект про реформу поліції імені Джорджа Флойда.

Документ ще має бути схвалений Сенатом, де більшістю є представники Республіканської партії. Враховуючи це низка аналітиків сумнівається в його долі, оскільки республіканці вже заявили, що виступають проти радикальних реформ, а адміністрація Дональда Трампа попередила, що останній накладе на законопроект вето.

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Black Lives Matter.

Автор:

Телеграф
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