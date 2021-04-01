Facebook заборонив навіть голос Трампа: соцмережа видалила контент з виступами політика

Facebook серйозно взявся за Трампа і почав видаляти контент з голосом колишнього президента США.

У середу, 31 березня, Facebook видалив зі своєї платформи відеотизер майбутнього інтерв'ю з Дональдом Трампом та пригрозив і надалі видаляти контент з голосом політика. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на слова невістки колишнього президента США Лари Трамп, яка є коментатором Fox News.

Лара Трамп оприлюднила на своїй сторінці в Instagram повідомлення від адміністраторів Facebook, в якому вони попередили про видалення тизера інтерв'ю з Дональдом Трампом та заявляють, що й надалі так робитимуть.

У Facebook пояснили, що відео було видалено "відповідно до блокування щодо акаунтів Дональда Трампа у Facebook та Instagram". У соцмережі додали, що "будь-який подальший контент, розміщений голосом Дональда Трампа, буде видалено, що призведе до додаткових обмежень для акаунтів".

Нагадаємо, Дональду Трампу заборонили доступ в Facebook на початку січня після того, як він спровокував штурм Капітолію. Тоді генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що компанія вважає - "ризики, пов'язані з тим, що президент продовжить користуватися нашими послугами в цей період, просто занадто великі".

Акаунти Трампа заблокували також Twitter та Instagram, які належать Facebook. У Twitter категорично заявили, що експрезидентові США ніколи не дозволять повернутися.

Нагадаємо, заблокований у соцмережах Дональд Трамп запустив свою платформу.

Сайт має назву "Офіс Дональда Трампа" та призначений для онлайн-комунікації між політиком і його дружиною Меланією Трамп та їхніми прихильниками з різних верств населення США.