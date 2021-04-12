Держсекретар США розповів, що загрожує Росії в разі нової агресії проти України

У разі посилення агресії проти України Російська Федерація зіткнеться з "ціною і наслідками".

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен (Anthony Blinken) в інтерв'ю телеканалу NBC.

"Я повинен сказати, що у мене реальна стурбованість російськими діями на кордонах з Україною. На цих кордонах зараз зібрано більше російських військ, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія вперше вторглася (в Україну – ред.)", - сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, США знаходяться "в дуже тісному контакті" з союзниками і партнерами в Європі, і всі вони поділяють стурбованість Вашингтона тим, що відбувається.

"Президент (США Джо - ред.) Байден дуже чітко висловлювався: якщо Росія буде вести себе необдумано або агресивно, буде ціна, будуть наслідки ... тому питання про те, чи збирається Росія далі продовжувати діяти агресивно і необдумано? Якщо так, президент був чітким : буде ціна, і будуть наслідки", - сказав Блінкен.

Раніше Блінкен заявив, що президент США Джо Байден змусить РФ відповідати за ворожі дії, але в той же час готовий до співпраці в сферах загального інтересу.