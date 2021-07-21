Байден нарешті призначив дату зустрічі з Зеленським у Вашингтоні

Президент США Джозеф Байден запросив українського лідера Володимира Зеленського на зустріч у Вашинтон 30 серпня. Про це повідомляє прес-центр Білого дому на офіційному сайті.

У заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі йдеться про те, що президент Байден з нетерпінням чекає можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року.

"Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям чинної агресії Росії на Донбасі та в Криму", - йдеться в повідомленні США.

Крім того, в Білому домі відзначили тісну співпрацю країн в області енергетичної безпеки, а також заявили про підтримку зусиль українського президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованих на спільних демократичних цінностях.

Нагадаємо, напередодні Україна була незадоволена, що зустріч Зеленського з Байденом в США відклали, хоча візит планувався на липень.

Раніше в США відбулася зустріч американських і німецьких лідерів Джозефа Байдена і Ангели Меркель, в ході якої вони підтвердили прихильність територіальній цілісності та євроатлантичним устремлінням України.