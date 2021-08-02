У США сталася авіакатастрофа: є жертви

На півночі Каліфорнії в США 1 серпня сталася авіакатастрофа.

За інформацією Associated Press, на борту перебувало 4 людей, і всі вони загинули.

Згідно з даними поліції, катастрофа з вертольотом Robinson R66 сталося о 13:15 (о 23:15 вечора за київським часом) поблизу міста Сакраменто. На даний момент копи не оголошують ні ймовірну причину трагедії, ні імена жертв. Зараз на місці працюють співробітники Федерального авіаційного управління і Національної ради США по безпеці на транспорті.

Нагадаємо, що 28 липня на Прикарпатті поблизу села Шепарівка Коломийського району легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок, в результаті чого сталися вибух і пожежа. В результаті авіакатастрофи загинуло 4 людини.

Одна з них - Ігор Табанюк. Він був професійним льотчиком, інструктором і частково володів аеродромом малої авіації в Коломиї. Льотчик неодноразово брав участь в телепередачах і сюжетах на ТБ в якості одного з найдосвідченіших пілотів країни. У нього залишилися дружина і син.