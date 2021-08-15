Лікарні забиті: "дельта" - штамм коронавірусу все більше б'є по дітях в США

У Сполучених Штатах Америки зафіксували рекордну кількість дітей, госпіталізованих з коронавірусом - їх кількість досягла без сотні дві тисячі осіб.

Про це в неділю, 15 серпня, повідомляє "Reuters".

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я США, причиною такого високого рівня захворюваності серед дітей став штам "Дельта".

Зараз діти складають близько 2,4% госпіталізацій у зв'язку з COVID-19 в країні. Крім того, дітям до 12 років заборонено давати вакцину, тому вони легше піддаються хвороби.

"Це не торішній COVID. Цей ще гірше, і наші діти постраждають від нього найбільше", - сказала Саллі Гоза, колишній президент Американської академії педіатрії.

Як заявляють в Центрах з контролю і профілактики захворювань США, кількість вперше госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 18 до 49 років також стала рекордною на цьому тижні.

У ЗМІ пишуть, що в США п'ята частина госпіталізацій з COVID-19 доводиться на Флориду. Там за добу 14 серпня число госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом досягла рекордних 16 тис. 100 осіб.

У Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб говорять, що понад 90% ліжок інтенсивної терапії в штаті заповнені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в щепленому на 55% Ізраїлі повернули обов'язкове носіння маски на вулиці через штам "Дельта".

Також ми писали, що в умовах циркуляції у світі штаму коронавірусу "Дельта" досягти колективного імунітету у населення не уявляється можливим.