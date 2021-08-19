"В нашому колгоспі": в мережі висміяли наряди Червоної доріжки Одеського кінофестивалю (фото)

Червона доріжка кінофестивалю в Одесі в 2021 році запам'ятається модними провалами.

З 14 по 21 серпня в Україні проходить 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль. В цьому році престижний захід приурочено до 30-річчя незалежності України і акцентовано на національному кіно.

Будемо чесні: такі події запам’ятовуються не тільки тріумфи кіноробіт, але і модними експромтами зірок і гостей фестивалю. Якщо деяким вдалося привернути увагу публіки досконалими образами, то інші відразу потрапили в список модних аутсайдерів. Користувачі мережі вже оцінили з гумором тих, кому пощастило пройтися на Червоній доріжці.

У Twitter на сторінці "Зãступ бараболі" так прокоментували наряди деяких гостей: "Одеський кінофестиваль, це як циганське весілля, тільки кінофестиваль".

А також: "В нашому колгоспі це називається "селебрітіз" (celebrities)".