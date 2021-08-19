"В нашому колгоспі": в мережі висміяли наряди Червоної доріжки Одеського кінофестивалю (фото)
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Червона доріжка кінофестивалю в Одесі в 2021 році запам'ятається модними провалами.
З 14 по 21 серпня в Україні проходить 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль. В цьому році престижний захід приурочено до 30-річчя незалежності України і акцентовано на національному кіно.
Будемо чесні: такі події запам’ятовуються не тільки тріумфи кіноробіт, але і модними експромтами зірок і гостей фестивалю. Якщо деяким вдалося привернути увагу публіки досконалими образами, то інші відразу потрапили в список модних аутсайдерів. Користувачі мережі вже оцінили з гумором тих, кому пощастило пройтися на Червоній доріжці.
У Twitter на сторінці "Зãступ бараболі" так прокоментували наряди деяких гостей: "Одеський кінофестиваль, це як циганське весілля, тільки кінофестиваль".
А також: "В нашому колгоспі це називається "селебрітіз" (celebrities)".
В нашому колгоспі це називається "селебрітіз" (celebrities). pic.twitter.com/1fksuPxyVM— Зãступ бараболі (@Hlopak_) August 18, 2021
August 18, 2021
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