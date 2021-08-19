Укр

"В нашем колхозе": в сети высмеяли наряды Красной дорожки Одесского кинофестиваля (фото)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
611
"В нашем колхозе": в сети высмеяли наряды Красной дорожки Одесского кинофестиваля (фото) Новость обновлена 19 августа 2021, 20:04
Одесский кинофестиваль-2021

Красная дорожка кинофестиваля в Одессе в 2021 году запомнится модными провалами.

С 14 по 21 августа в Украине проходит 12-й Одесский международный кинофестиваль. В этом году престижное мероприятие приурочено к 30-летию независимости Украины и акцентировано на национальном кино.

Будем честны: такие события запоминаются не только триумфами киноработ, но и модными экспромтами звезд и гостей фестиваля. Если некоторым удалось привлечь внимание публики совершенными образами, то другие сразу попали в список модных аутсайдеров. Пользователи сети уже оценили с юмором тех, кому посчастливилось пройтись на Красной дорожке.

В Twitter на странице "Зãступ бараболі" так прокомментировали наряды некоторых гостей: "Одесский кинофестиваль, это как цыганская свадьба, только кинофестиваль".

А также: "В нашем колхозе это называется "селебритиз" (celebrities)".

Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Интервью
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Дата публикации
Категория
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан