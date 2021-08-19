"В нашем колхозе": в сети высмеяли наряды Красной дорожки Одесского кинофестиваля (фото)

Красная дорожка кинофестиваля в Одессе в 2021 году запомнится модными провалами.

С 14 по 21 августа в Украине проходит 12-й Одесский международный кинофестиваль. В этом году престижное мероприятие приурочено к 30-летию независимости Украины и акцентировано на национальном кино.

Будем честны: такие события запоминаются не только триумфами киноработ, но и модными экспромтами звезд и гостей фестиваля. Если некоторым удалось привлечь внимание публики совершенными образами, то другие сразу попали в список модных аутсайдеров. Пользователи сети уже оценили с юмором тех, кому посчастливилось пройтись на Красной дорожке.

В Twitter на странице "Зãступ бараболі" так прокомментировали наряды некоторых гостей: "Одесский кинофестиваль, это как цыганская свадьба, только кинофестиваль".

А также: "В нашем колхозе это называется "селебритиз" (celebrities)".