"В нашем колхозе": в сети высмеяли наряды Красной дорожки Одесского кинофестиваля (фото)
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Красная дорожка кинофестиваля в Одессе в 2021 году запомнится модными провалами.
С 14 по 21 августа в Украине проходит 12-й Одесский международный кинофестиваль. В этом году престижное мероприятие приурочено к 30-летию независимости Украины и акцентировано на национальном кино.
Будем честны: такие события запоминаются не только триумфами киноработ, но и модными экспромтами звезд и гостей фестиваля. Если некоторым удалось привлечь внимание публики совершенными образами, то другие сразу попали в список модных аутсайдеров. Пользователи сети уже оценили с юмором тех, кому посчастливилось пройтись на Красной дорожке.
В Twitter на странице "Зãступ бараболі" так прокомментировали наряды некоторых гостей: "Одесский кинофестиваль, это как цыганская свадьба, только кинофестиваль".
А также: "В нашем колхозе это называется "селебритиз" (celebrities)".
В нашому колгоспі це називається "селебрітіз" (celebrities). pic.twitter.com/1fksuPxyVM— Зãступ бараболі (@Hlopak_) August 18, 2021
August 18, 2021
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