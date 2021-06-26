Одежда и макияж для умерших: в Киеве прошел необычный показ мод с моделями-"покойницами" (фото, видео)

В субботу, 26 июня, в Киеве состоялась выставка современной похоронной культуры с моделями, которые изображали покойниц, и одним аниматором в костюме гроба.

Видео с необычного мероприятия было опубликовано в Facebook "Телевидение Торонто".

Также фото с похоронной выставки в столице поделился Telegram-канал ВЕХА (Харьков).

Отмечается, что девушки-модели, лежа в гробах, показывали как одежда будет выглядеть на покойниках. Также рассказывали о прическах и макияже для умерших. Кроме этого организаторами была создана фото-локация, где прохожие могли делать селфи в "ящиках".

Стоить отметить, что сеть такая выставка очень впечатлила. Пользователи оставили очень эмоциональные комментарии.

Напомним, что не так давно в России в Новосибирске прошел чемпионат с копания могил на скорость, а позже у организаторов появилась идея устроить могильщикам соревнование по забегу с гробами.