Допоможуть не тільки підбори: 5 правил як подовжити ноги та виглядати вище
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Збільшити ріст можна вибираючи правильний одяг
Природа не нагородила вас ногами від вух? Не варто засмучуватися, адже і з невеликим ростом можна мати дуже "високий" вигляд. Щобільше, навіть дівчата 170 см і більше можуть ще більше подовжити собі ноги, якщо знатимуть декілька "правил".
Стиліст Ельвіра Ліорзу в своєму модному блозі в Інстаграм поділилася п’ятьма корисними порадами, які допоможуть візуально додадуть декілька см до вашого зросту.
Як візуально подовжити ноги:
- Вибираємо низи із високою посадкою. Так ноги здаватимуться довшими
- Одяг на випуск укорочує ноги, тому заправляємо верх всередину.
- Широкий верх і широкий низ "з’їдають" зріст. Тому вибираємо верх чи низ обтислого крою.
- Довгі піджаки також зменшують ріст і вкорочують ноги. Віддавайте перевагу укороченим моделям
- Ну і банальне правило, але найдієвіше – це підбори! Хочеться здаватися вищим і подовжити ніжки — носіть підбори!
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