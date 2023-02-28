Допоможуть не тільки підбори: 5 правил як подовжити ноги та виглядати вище

Збільшити ріст можна вибираючи правильний одяг

Природа не нагородила вас ногами від вух? Не варто засмучуватися, адже і з невеликим ростом можна мати дуже "високий" вигляд. Щобільше, навіть дівчата 170 см і більше можуть ще більше подовжити собі ноги, якщо знатимуть декілька "правил".

Стиліст Ельвіра Ліорзу в своєму модному блозі в Інстаграм поділилася п’ятьма корисними порадами, які допоможуть візуально додадуть декілька см до вашого зросту.

Як візуально подовжити ноги:

Вибираємо низи із високою посадкою. Так ноги здаватимуться довшими

Одяг на випуск укорочує ноги, тому заправляємо верх всередину.

Широкий верх і широкий низ "з’їдають" зріст. Тому вибираємо верх чи низ обтислого крою.

Довгі піджаки також зменшують ріст і вкорочують ноги. Віддавайте перевагу укороченим моделям

Ну і банальне правило, але найдієвіше – це підбори! Хочеться здаватися вищим і подовжити ніжки — носіть підбори!

Раніше стиліст Матвій Калугін розповів про найяскравіший тренд цього сезону — колорблок. В матеріалі — стильні ідеї для образів як для чоловіків, так і для жінок.