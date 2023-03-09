"Рятувальники" макіяжу: три універсальні відтінки помад, які підійдуть усім (фото)
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Вдалі кольори помади, з якими ви завжди виглядатимете розкішно
Не можете підібрати собі зручний відтінок помади, який вам йде? Не засмучуйтесь, і поки ви не знайшли "той самий" колір, пропонуємо вам ознайомитися з трьома відтінками, які є "універсальними солдатами". А все тому, що вони йдуть усім.
Візажисти впевнені, що ця трійка 100% підійде вам та прикрасить ваш макіяж, пише Ukr.Media. Знайомтеся із "рятувальниками макіяжу" і вам більше не доведеться "розриватися" біля стелажа з помадами в магазині.
Універсальні відтінки помад
- Класичний червоний
Класичний червоний колір буде личити всім дівчатам. Такий відтінок підійде як володаркам світлої шкіри, так і темнішій. Якщо вибрати глибокий червоний, то він надасть вам яскравості та ефектності. Не звертайте увагу на червоні помади з відтінками коричневого чи оранжевого, краще придбати чистий колір.
- Нюд
Така помада універсальна, бо натуральне підходить усім! Єдине правило при виборі такої помади — вибирайте ті відтінки, які будуть схожі на природний колір губ.
- Ніжно-рожевий відтінок
Такі помади добре вписуються в будь-який образ, і не акцентують на собі увагу. Однак ваші губи все одно виглядають ніжними та свіжими. Плюс до всього – рожевий ще й молодить.
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