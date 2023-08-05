Як стильно носити яскраві сумочки: модні приклади, як стилізувати акцентний аксесуар (фото)

Поради, які допоможуть вам завжди бути стильною

Років 70 тому вважалося, що колір сумки повинен обов’язково збігатися із кольором взуття. Потім таке поєднання вважалося антистильним. Розбираймось, що ж у моді зараз.

Як зазначає стиліст Олеся Кірстя у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона віє під ніком kirstia.style, сьогодні в моді і те, й інше. Тому можна знову поєднувати колір сумки та взуття, і залишатися при цьому стильним. Однак це ще не все.

Модний експерт підготувала наочні приклади, як стильно носити яскраві акцентні сумочки, щоб зробити свій образ трендовим та модним.

Як стильно поєднувати яскраві акцентні сумочки

Яскравий колір має чудовий вигляд у total black або total white аутфітах. Якщо образ виключно у чорно-білій гамі теж можете сміливо додавати акцентну сумочку у будь-якому кольорі.

Луки в спокійній базовій гамі (бежевий колір всіх відтінків, денім, приглушені кольори) теж виграють від присутності яскравого акценту.

Яскравий колір сумки можна поєднувати з не менш яскравими кольорами в образі (пам’ятаємо, всі кольори однієї насиченості чудово між собою міксуються).

Ще один стильний прийом – дублювання. Коли колір сумки повторює колір у вашому образі (може збігатися, наприклад, із кольором сорочки/брюк або з принтом на них).

І, звичайно, total look, коли витримуємо весь образ в одному яскравому кольорі варіант для сміливих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі сумок важливо не лише визначитися з актуальним фасоном, а й звернути увагу на розмір, якість, колір. Образ вийде стильним, коли в ньому все правильно поєднуватиметься.