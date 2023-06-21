Ризикуєте зіпсувати образ: 5 помилок при виборі сумки, які допускає більшість дівчат

Образ вийде стильним, коли в ньому буде все правильно поєднуватися

Влітку для створення гарного образу можна використовувати різні аксесуари, і одним із них є жіноча сумочка. Ця деталь гардеробу давно стала не лише частиною повсякденного образу, а й частиною іміджу, бо надає йому завершеності.

Але більшість дівчат при виборі сумок роблять безліч помилок, ризикуючи цим зіпсувати свій образ, адже в ньому все має виглядати гармонійно. Що потрібно враховувати під час купівлі цього аксесуару, розповіли експерти в матеріалі OBOZREVATEL.

Які помилки припускаються при виборі сумки

Розмір

Якщо вам потрібна сумка на кожен день, тоді не варто розглядати ультрамаленькі моделі, попри те, що вони популярні. Аксесуар для звичайних образів повинен бути практичним і зручним, щоб у ньому містилися всі необхідні вам речі. Краще придивитися до сумок середніх розмірів із комфортною ручкою.

Колір

При виборі сумочки враховуйте колірну гаму свого гардеробу, щоб аксесуар добре поєднувався з багатьма речами. Ставку на чорний колір краще не робити, далеко не всі моделі виглядатимуть стильно. Віддайте перевагу краще тьмяним відтінкам синього чи зеленого.

Стиль

При виборі сумочки важливе значення має і її стиль. Якщо вам потрібен аксесуар для ділової зустрічі, вибирайте мінімалістичний варіант, без зайвих заклепок та іншого декору. А якщо ви вибираєте сумочку на вечірку, то придивіться до яскравих моделей.

Форма

Звертайте увагу на форму сумочки. Якщо ваш образ виглядає агресивно, його можна пом’якшити, вибравши аксесуар округлої форми з м’яким матеріалом. А от якщо look потребує прояву характеру, тоді вибирайте сумки з гострими кутами.

Якість

Враховуючи, що сумочка — це важливий елемент образу, при її виборі слід звертати увагу на якість, якщо хочете, щоб вона довго прослужила. Експерти рекомендують придивитися до шкіри, замші або натурального текстилю.

"Телеграф" писав раніше, що український модельєр Андре Тан назвав сумки, які будуть у тренді цього літа. Модницям представили п’ять найстильніших варіантів.