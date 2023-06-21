Рискуете испортить образ: 5 ошибок при выборе сумки, которые допускают большинство девушек

Образ получится стильным, когда в нем будет все правильно сочетаться

Летом для создании красивого образа можно использовать различные аксессуары, и одним из них является женская сумочка. Это деталь гардероба давно стала не только частью повседневного образа, но и частью имиджа, потому что придает наряду завершенности.

Но большинство девушек при выборе сумок совершают множество ошибок, рискуя этим испортить свой образ, ведь в нем все должно смотреться гармонично. Что нужно учитывать во время покупки этого аксессуара рассказали эксперты в материале OBOZREVATEL.

Какие ошибки допускаются при выборе сумки

Размер

Если вам нужна сумка на каждый день, тогда не стоит рассматривать ультрамаленькие модели, несмотря на то, что они пользуются популярностью. Аксессуар для обыденных образов должен быть практичным и удобным, чтобы в нем помещались все необходимые вам вещи. Лучше присмотреться к сумкам средних размеров с комфортной ручкой.

Цвет

При выборе сумочки учитывайте цветовую гамму своего гардероба, чтобы аксессуар хорошо сочетался с многими вашими вещами. Ставку на черный цвет лучше не делать, далеко не все модели будут смотреться стильно. Отдайте предпочтение лучше тусклым оттенкам синего или зеленого.

Стиль

При выборе сумочки важное значение играет и ее стиль. Если вам нужен аксессуар для деловой встречи, тогда выбирайте минималистичный вариант, без лишних заклепок и прочего декора. А если вы выбираете сумочку на вечеринку, тогда присмотритесь к ярким моделям.

Форма

Обращайте также внимание на форму сумочки. Если ваш образ выглядит агрессивно, тогда его можно смягчить, выбрав аксессуар округлой формы с мягким материалом. А вот если look нуждается в проявлении характера, тогда выбирайте сумки с острыми углами.

Качество

Учитывая, что сумочка — это важный элемент образа, при ее выборе следует обращать внимание на качество, если хотите, чтобы она вам долго прослужила. Эксперты рекомендуют присмотреться к коже, замше или натуральному текстилю.

"Телеграф" писал ранее, что украинский модельер Андре Тан назвал сумки, которые будут в тренде этим летом. Модницам представили пять самых стильных вариантов.