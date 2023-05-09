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Сумка – акцент образа: три способа вписать яркий аксессуар в лук и сделать его непревзойденным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Без сумки аутфит выглядит «голым» Новость обновлена 09 мая 2023, 19:45
Без сумки аутфит выглядит «голым». Фото Freepik

Если вы любите яркие сумки, то эти три совета стилиста вам точно пригодятся

Собрать стильный аутфит без сумки – нереальная задача, к тому же, в этом сезоне в трендах масса интересных моделей. Любительницам ярких сумок нужно знать, как именно вплетать аксессуар в образ, чтобы он был стильным и сбалансированным.

Секретами создания модных луков с акцентной сумкой делится украинская стилистка Марина Мартынив. Об этом она написала в своем блоге в Instagram.

При формировании лука с яркой сумкой стилистка рекомендует придерживаться трех правил, а именно:

  • Дубляж. Если у вас сумка красного, зеленого или другого яркого цвета, то дублируйте его по периметру целого образа. Оттенок сумки может присутствовать в аксессуарах, принте, другой мелкой детали, что придаст эффект дубляжа.
  • По цветовой схеме. Это может быть комплементарная комбинация (сочетание двух противоположных цветов), аналоговая (микс трех соседних цветов в двенадцатисекторном цветовом круге) или растяжка одного цвета.
  • Нейтральный аутфит. Разбавьте акцентной сумкой палитру монодроба (включает в себе синий, белый, серый, чёрный, коричневый, хаки, бордо и бежевый цвета).

Примеры стильных образов с акцентной сумкой

Марина Мартынив
Палитра монодроба + яркая сумка
Стильный образ с оранжевой сумкой
Эффектный, но гармоничный аутфит
Стильный образ с зеленой сумкой
Полосы на кедах дублируют оттенок сумки
Стильный образ с розовой сумкой
Розовый монохромный лук
Стильный образ с зеленой сумкой
Сумка - самый яркий акцент образа
Стильный образ с оранжевой сумкой
Цвета подобраны идеально
Стильный образ с фиолетовой сумкой
Контрастное сочетание - смелый выбор
Стильный образ с желтой сумкой
Мятный и лимонной - чудесный микс

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых рюкзаках 2023 года. Эта вещь может не только удобной, но и стильной.

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#Мода #Сумки #Стиль