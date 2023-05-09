Сумка – акцент образа: три способа вписать яркий аксессуар в лук и сделать его непревзойденным (фото)
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Если вы любите яркие сумки, то эти три совета стилиста вам точно пригодятся
Собрать стильный аутфит без сумки – нереальная задача, к тому же, в этом сезоне в трендах масса интересных моделей. Любительницам ярких сумок нужно знать, как именно вплетать аксессуар в образ, чтобы он был стильным и сбалансированным.
Секретами создания модных луков с акцентной сумкой делится украинская стилистка Марина Мартынив. Об этом она написала в своем блоге в Instagram.
При формировании лука с яркой сумкой стилистка рекомендует придерживаться трех правил, а именно:
- Дубляж. Если у вас сумка красного, зеленого или другого яркого цвета, то дублируйте его по периметру целого образа. Оттенок сумки может присутствовать в аксессуарах, принте, другой мелкой детали, что придаст эффект дубляжа.
- По цветовой схеме. Это может быть комплементарная комбинация (сочетание двух противоположных цветов), аналоговая (микс трех соседних цветов в двенадцатисекторном цветовом круге) или растяжка одного цвета.
- Нейтральный аутфит. Разбавьте акцентной сумкой палитру монодроба (включает в себе синий, белый, серый, чёрный, коричневый, хаки, бордо и бежевый цвета).
Примеры стильных образов с акцентной сумкой
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