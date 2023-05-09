Сумка – акцент образу: три способи вписати яскравий аксесуар у лук і зробити його неперевершеним (фото)

Якщо ви любите яскраві сумки, то ці три поради стиліста стануть вам у нагоді

Зібрати стильний аутфіт без сумки — нереальне завдання, до того ж, цього сезону в трендах безліч цікавих моделей. Любителькам яскравих сумок потрібно знати, як саме вплітати аксесуар в образ, щоб він був стильним та збалансованим.

Секретами створення модних луків із акцентною сумкою ділиться українська стилістка Марина Мартинів. Про це вона написала у своєму блозі в Instagram.

При формуванні луку з яскравою сумкою стилістка рекомендує дотримуватися трьох правил, а саме:

Дубляж. Якщо у вас сумка червоного, зеленого або іншого яскравого кольору, дублюйте його за периметром цілого образу. Відтінок сумки може бути присутнім в аксесуарах, принті, іншій дрібній деталі, що додасть ефекту дубляжу.

Якщо у вас сумка червоного, зеленого або іншого яскравого кольору, дублюйте його за периметром цілого образу. Відтінок сумки може бути присутнім в аксесуарах, принті, іншій дрібній деталі, що додасть ефекту дубляжу. За колірною схемою. Це може бути комплементарна комбінація (поєднання двох протилежних кольорів), аналогова (мікс трьох сусідніх кольорів у дванадцятисекторному кольорі) або розтяжка одного кольору.

Це може бути комплементарна комбінація (поєднання двох протилежних кольорів), аналогова (мікс трьох сусідніх кольорів у дванадцятисекторному кольорі) або розтяжка одного кольору. Нейтральний аутфіт. Розбавте акцентною сумкою палітру монодробу (включає синій, білий, сірий, чорний, коричневий, хакі, бордо і бежевий кольори).

Приклади стильних образів із акцентною сумкою

Палітра монодробу + яскрава сумка

Ефектний, але гармонійний аутфіт

Смуги на кедах дублюють відтінок сумки

Рожевий монохромний лук

Сумка – найяскравіший акцент образу

Кольори підібрані ідеально

Контрастне поєднання – сміливий вибір

М’ятний та лимонний — чудовий мікс

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