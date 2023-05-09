Рус

Сумка – акцент образу: три способи вписати яскравий аксесуар у лук і зробити його неперевершеним (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Без сумки аутфіт має голий вигляд Новина оновлена 09 травня 2023, 19:45
Без сумки аутфіт має голий вигляд. Фото Freepik

Якщо ви любите яскраві сумки, то ці три поради стиліста стануть вам у нагоді

Зібрати стильний аутфіт без сумки — нереальне завдання, до того ж, цього сезону в трендах безліч цікавих моделей. Любителькам яскравих сумок потрібно знати, як саме вплітати аксесуар в образ, щоб він був стильним та збалансованим.

Секретами створення модних луків із акцентною сумкою ділиться українська стилістка Марина Мартинів. Про це вона написала у своєму блозі в Instagram.

При формуванні луку з яскравою сумкою стилістка рекомендує дотримуватися трьох правил, а саме:

  • Дубляж. Якщо у вас сумка червоного, зеленого або іншого яскравого кольору, дублюйте його за периметром цілого образу. Відтінок сумки може бути присутнім в аксесуарах, принті, іншій дрібній деталі, що додасть ефекту дубляжу.
  • За колірною схемою. Це може бути комплементарна комбінація (поєднання двох протилежних кольорів), аналогова (мікс трьох сусідніх кольорів у дванадцятисекторному кольорі) або розтяжка одного кольору.
  • Нейтральний аутфіт. Розбавте акцентною сумкою палітру монодробу (включає синій, білий, сірий, чорний, коричневий, хакі, бордо і бежевий кольори).

Приклади стильних образів із акцентною сумкою

Марина Мартинів
Палітра монодробу + яскрава сумка
Стильний образ з помаранчевою сумкою
Ефектний, але гармонійний аутфіт
Стильний образ із зеленою сумкою
Смуги на кедах дублюють відтінок сумки
Стильний образ з рожевою сумкою
Рожевий монохромний лук
Стильний образ із зеленою сумкою
Сумка – найяскравіший акцент образу
Стильний образ з помаранчевою сумкою
Кольори підібрані ідеально
Стильний образ з фіолетовою сумкою
Контрастне поєднання – сміливий вибір
Стильний образ із жовтою сумкою
М’ятний та лимонний — чудовий мікс

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільш трендові рюкзаки 2023 року. Ця річ може бути не тільки зручною, але й стильною.

Теги:
#Мода #Сумки #Стиль