Сумка – акцент образу: три способи вписати яскравий аксесуар у лук і зробити його неперевершеним (фото)
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Якщо ви любите яскраві сумки, то ці три поради стиліста стануть вам у нагоді
Зібрати стильний аутфіт без сумки — нереальне завдання, до того ж, цього сезону в трендах безліч цікавих моделей. Любителькам яскравих сумок потрібно знати, як саме вплітати аксесуар в образ, щоб він був стильним та збалансованим.
Секретами створення модних луків із акцентною сумкою ділиться українська стилістка Марина Мартинів. Про це вона написала у своєму блозі в Instagram.
При формуванні луку з яскравою сумкою стилістка рекомендує дотримуватися трьох правил, а саме:
- Дубляж. Якщо у вас сумка червоного, зеленого або іншого яскравого кольору, дублюйте його за периметром цілого образу. Відтінок сумки може бути присутнім в аксесуарах, принті, іншій дрібній деталі, що додасть ефекту дубляжу.
- За колірною схемою. Це може бути комплементарна комбінація (поєднання двох протилежних кольорів), аналогова (мікс трьох сусідніх кольорів у дванадцятисекторному кольорі) або розтяжка одного кольору.
- Нейтральний аутфіт. Розбавте акцентною сумкою палітру монодробу (включає синій, білий, сірий, чорний, коричневий, хакі, бордо і бежевий кольори).
Приклади стильних образів із акцентною сумкою
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